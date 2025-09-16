Bundesliga se mete con Luis Díaz: da último dictamen por lo hecho con Bayern Múnich

Un impacto inmediato tuvo Luis Díaz en su adaptación por Bayern Múnich, la Bundesliga y Alemania en general.

Apenas unos cuantos partidos le bastaron al colombiano para quedarse con el primer reconocimiento en suelo germano.

Según lo dio a conocer en las últimas horas el propio torneo, estos decidieron que el colombiano se llevase el “gol del mes: Luis Díaz se impone”.

Luis Díaz marcó gol en su debut por la Bundesliga | Foto: Getty Images

Al tanto que hacen mención en este caso, es el que hizo en su debut del torneo local ante Leipzig, durante la victoria de los locales en Allianz Arena por 6-0.

Dicho día mientras corría el minuto 32, el guajiro se juntó con varios de sus compañeros. Poco a poco fue hilando la acción, hasta que sacó el derechazo a la parte alta del arco rival.

Por la capacidad de remate que tuvo Lucho, además de la espectacularidad del impacto al arco, fue que lo eligieron como el mejor gol del mes de agosto.

De acuerdo a la Bundesliga, “diez goles estaban en juego para votar por el mejor gol del mes de agosto”.

Gol de Díaz, elegido como el mejor del mes de agosto en Alemania:

¡CADIDATO A UNO DE LOS MEJORES GOLES DEL AÑO!



TIKI TIKI CHAMPAGNE DEL BAYERN MUNICH PARA QUE LUIS DÍAZ MARQUE EL 2-0 ANTE LEIPZIG POR LA #Bundesliga.



▶️ Mirá la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/WZoar3M77p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 22, 2025

Sin embargo, fueron los escrutinios los que dictaminaron que “el recién llegado del Bayern, Luis Díaz, se impuso con su primer gol para los campeones récord”.

Además de eso, dieron a conocer la cantidad de usuarios que se volvieron adeptos de Díaz para dejarlo como ganador en esta votación.

“El 30% de los usuarios votó por el potente disparo bajo la portería de Luis Díaz en la victoria inaugural del FC Bayern de Múnich por 6-0 contra el Leipzig”, afirman.

“El colombiano demostró así una victoria tan contundente como la del campeón histórico contra los sajones”, agregan sobre el juego en el que se dio.

Y terminaron al contar sobre cuáles fueron los otros goles que compitieron con el de Lucho Díaz por este reconocimiento en Alemania.

“Tiago Tomás (Stuttgart) y Can Uzun (Frankfurt) quedaron en segundo lugar con el 15% y el 14% de los votos, respectivamente”, agregan.

Hora de debutar en Champions

Después de dar grandes muestras de su fútbol en Alemania, donde ya jugó, Bundesliga, Copa y Supercopa, es hora de lanzarse con Bayern a Champions League.

En esta competencia el colombiano ya tiene experiencia por lo vivido con Porto y Liverpool.

Luis Díaz en el último juego que disputó por Champions League. | Foto: AP

Con la contratación de Luis, Bayern espera tener ese hombre habilidoso que les permite avanzar hasta la final del certamen donde hace años no son protagonistas.

En el debut, nada más, estarán enfrentándose al campeón del mundo, Chelsea, el cual viene con un proceso encaminado gracias a Enzo Maresca.

