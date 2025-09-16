Suscribirse

Deportes

Bundesliga se mete con Luis Díaz: da último dictamen por lo hecho con Bayern Múnich

Su primera anotación tuvo una repercusión más grande de la esperada por el guajiro en sus primeros meses en Alemania.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 8:07 p. m.
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, de Alemania
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich de Alemania | Foto: Corbis via Getty Images

Un impacto inmediato tuvo Luis Díaz en su adaptación por Bayern Múnich, la Bundesliga y Alemania en general.

Apenas unos cuantos partidos le bastaron al colombiano para quedarse con el primer reconocimiento en suelo germano.

Según lo dio a conocer en las últimas horas el propio torneo, estos decidieron que el colombiano se llevase el “gol del mes: Luis Díaz se impone”.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Luis Diaz of Bayern Munich scores his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
Luis Díaz marcó gol en su debut por la Bundesliga | Foto: Getty Images

Al tanto que hacen mención en este caso, es el que hizo en su debut del torneo local ante Leipzig, durante la victoria de los locales en Allianz Arena por 6-0.

Dicho día mientras corría el minuto 32, el guajiro se juntó con varios de sus compañeros. Poco a poco fue hilando la acción, hasta que sacó el derechazo a la parte alta del arco rival.

Por la capacidad de remate que tuvo Lucho, además de la espectacularidad del impacto al arco, fue que lo eligieron como el mejor gol del mes de agosto.

De acuerdo a la Bundesliga, “diez goles estaban en juego para votar por el mejor gol del mes de agosto”.

Gol de Díaz, elegido como el mejor del mes de agosto en Alemania:

Contexto: No olvidan a Luis Díaz: figura de Liverpool se desahogó y admitió que extrañan al guajiro

Sin embargo, fueron los escrutinios los que dictaminaron que “el recién llegado del Bayern, Luis Díaz, se impuso con su primer gol para los campeones récord”.

Además de eso, dieron a conocer la cantidad de usuarios que se volvieron adeptos de Díaz para dejarlo como ganador en esta votación.

“El 30% de los usuarios votó por el potente disparo bajo la portería de Luis Díaz en la victoria inaugural del FC Bayern de Múnich por 6-0 contra el Leipzig”, afirman.

“El colombiano demostró así una victoria tan contundente como la del campeón histórico contra los sajones”, agregan sobre el juego en el que se dio.

Contexto: Tajante declaración sobre Luis Díaz por lo que hizo con Bayern Múnich: “A algunos les cuesta reconocerlo”

Y terminaron al contar sobre cuáles fueron los otros goles que compitieron con el de Lucho Díaz por este reconocimiento en Alemania.

“Tiago Tomás (Stuttgart) y Can Uzun (Frankfurt) quedaron en segundo lugar con el 15% y el 14% de los votos, respectivamente”, agregan.

Hora de debutar en Champions

Después de dar grandes muestras de su fútbol en Alemania, donde ya jugó, Bundesliga, Copa y Supercopa, es hora de lanzarse con Bayern a Champions League.

En esta competencia el colombiano ya tiene experiencia por lo vivido con Porto y Liverpool.

PSG's Marquinhos, left, challenges Liverpool's Luis Diaz during the Champions League round of 16 second leg soccer match between Liverpool and Paris Saint-Germain at Anfield in Liverpool, England, Tuesday, March 11, 2025. (AP Photo/Dave Thompson)
Luis Díaz en el último juego que disputó por Champions League. | Foto: AP

Con la contratación de Luis, Bayern espera tener ese hombre habilidoso que les permite avanzar hasta la final del certamen donde hace años no son protagonistas.

En el debut, nada más, estarán enfrentándose al campeón del mundo, Chelsea, el cual viene con un proceso encaminado gracias a Enzo Maresca.

Canal y hora para ver Bayern Múnich vs. Chelsea

  • Champions League - Fecha 1
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: 17 de septiembre, 2:00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney+

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La polémica que definió el Real Madrid vs. Olympique de Marsella por Champions: penal levanta dudas

2. La tormenta Mario sigue su curso en el Pacífico, ¿afectará las costas de California?

3. Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

4. Murió Nairkel, niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín; alcalde Federico Gutiérrez dio la noticia

5. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichLeipziggolesEleccionesVotaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.