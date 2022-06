Preguntas y respuestas sobre el Mundial de Catar 2022

En 156 días, a la 1:00 p.m hora local y 5:00 de la mañana de Colombia, rodará el balón en Catar 2022 en el duelo entre Países Bajos y Senegal, el lunes 21 de noviembre en el estadio Al Thumama, de Doha.

Ese mismo día, Inglaterra se medirá a la RI de Irán, la anfitriona Catar a Ecuador y EE. UU. ante Gales para cerrar la primera jornada. La final se disputará en el Estadio Lusail el 18 de diciembre.

32 naciones están clasificadas, incluyendo Australia, que venció en la repesca a Perú y Costa Rica, de Luis Fernando Suárez, que hizo lo propio con Nueva Zelanda.

“Ya sabemos cuáles son los 32 países clasificados para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Enhorabuena a todos y, por supuesto, damos la bienvenida a los aficionados de los 32 países, y también a los hinchas de todo el mundo que vendrán a Doha en noviembre y diciembre de este año, dentro de unos pocos meses, para celebrar el fútbol y para vivir juntos el mayor espectáculo del planeta y el mejor Mundial de la historia”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Todo lo que debe saber de la Copa Mundial de la FIFA

1. ¿Por qué el mundial se realiza a final de año y no en julio?

El New York Times reseña que, por primera vez en la historia de los mundiales, el torneo no se jugará a mitad de año. “Cuando Catar se quedó con la sede, las altas temperaturas obligaron a cambiar las fechas. Julio es el mes más cálido del año en ese país del mundo que llega a rozar los 48 grados Celsius en temperatura. Incluso la liga local se juega desde el mes de septiembre y sus partidos oficiales se programan en horas de la noche. Los últimos dos meses del año son los más frescos en el calendario y a eso se sumará la gran inversión en aires acondicionados en los estadios de la organización para evitar olas de calor”.

2. ¿Cuáles serán las sedes y los estadios donde se disputarán los partidos?

El corazón del mundial es la ciudad de Doha, con una población de 2′382.000 habitantes y es la capital de Catar, situada en su costa oriental.

Rayán : Estadio Internacional Khalifa, Estadio Qatar Foundation y Estadio Ahmed bin Ali.

Jor : Estadio Al Bayt

Lusail : Estadio Icónico de Lusail

Doha : Estadio Ras Abu Aboud y Estadio Al Thumama

Al Wakrah : Estadio Al Janoub

3. ¿Cuáles son los países clasificados?

AFC: Qatar, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita,

CAF: Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún

Conmebol: Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay

UEFA: Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Inglaterra, Serbia, Suiza, Países Bajos, Portugal, Gales y Polonia

Concacaf: Canadá, México, Costa Rica y Estados Unidos

4. ¿Cuáles y cómo están conformados los grupos del mundial?

GRUPO A

Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

GRUPO B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

GRUPO C

Argentina

Arabia Saudí

México

Polonia

GRUPO D

Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

GRUPO E

España

Costa Rica

Alemania

Japón

GRUPO F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

GRUPO G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

GRUPO H

Portugal

Ghana

Uruguay

República de Corea

5. ¿Qué países quedaron eliminados del mundial?

De la UEFA

Escocia

Italia

Suecia

Macedonia del Norte

Turquía

República Checa

Austria

Rusia *

Luxemburgo

Noruega

Finlandia

Irlanda

Azerbaiyán

Grecia

Georgia

Kosovo

Irlanda del Norte

Bulgaria

Lituania

Bosnia y Herzegovina

Kazajistán

Estonia

Bielorrusia

Israel

Islas Feroe

Moldavia

Montenegro

Letonia

Gibraltar

Eslovaquia

Eslovenia

Malta

Chipre

Albania

Hungría

Andorra

San Marino

Rumania

Armenia

Islandia

Liechtenstein

Ucrania

De Concacaf

Panamá

Jamaica

Honduras

Curazao

Haití

Trinidad y Tobago

Antigua y Barbuda

Guatemala

San Cristóbal y Nieves

Surinam

Nicaragua

República Dominicana

Granada

Barbados

Guyana

San Vicente y las Granadinas

Bermudas

Belice

Santa Lucía

Puerto Rico

Cuba

Montserrat

Dominica

Islas Caimán

Bahamas

Aruba

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Anguila

De África

Lesoto

Guinea Ecuatorial

Costa de Marfil

Burkina Faso

Zambia

Cabo Verde

Liberia

República Centroafricana

Uganda

Gabón

Libia

Sudáfrica

Burundi

Sierra Leona

Sudán del Sur

Somalia

Eritrea

Suazilandia

Botswana

Gambia

Mauricio

Santo Tomé y Príncipe

Comoras

Chad

Seychelles

Yibuti

Níger

Mauritania

Malaui

Mozambique

Kenia

Ruanda

Angola

Etiopía

Zimbabue

Togo

Namibia

Congo

Guinea

Guinea-Bisáu

Sudán

Benín

Tanzania

Madagascar

Egipto

República Democrática del Congo

Nigeria

Mali

Argelia

De Asia

Brunei

Laos

Timor Oriental

Macao

Pakistán

Bután

Filipinas

Maldivas

Guam

Kuwait

Jordania

China Taipéi

Nepal

Baréin

Hong Kong

Camboya

Uzbekistán

Palestina

Singapur

Yemen

India

Afganistán

Bangladesh

Tayikistán

Kirguistán

Mongolia

Birmania

Malasia

Tailandia

Indonesia

Turkmenistán

Sri Lanka

Corea del Norte (se retiró de la contienda)

Irak

Líbano

Siria

Vietnam

China

Omán

De Conmebol

Perú

Venezuela

Paraguay

Bolivia

Chile

Colombia

De Oceanía

Tonga

Islas Cook

Islas Salomón

Tahití

Vanuatu

Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea

Nueva Caledonia

Fiji

6. ¿Cuánto valen las entradas para los partidos del mundial?

El periodo para realizar el pago de las entradas asignadas durante el segundo periodo de venta del Sorteo de Selección Aleatoria finalizó el pasado 28 de abril.

La próxima oportunidad de comprar entradas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 será un segundo periodo de venta por orden de llegada. La Fifa señala que todas las compras de entradas se procesarán como transacciones en tiempo real, por orden de llegada y según la disponibilidad. Estos son los precios: