Premier League se puso al día y así quedó la tabla de posiciones: líder sólido quiere el trofeo

Este lunes, 20 de octubre de 2025, se puso al día la Premier League con la victoria 2-0 de Brentford sobre West Ham en el estadio Olímpico de Londres.

Así las cosas, el panorama ya se puede ver de manera clara con todos los equipos con ocho juegos disputados: Arsenal es líder sólido con 19 puntos, seguido por Manchester City con 16 y el top tres lo cierra el vigente campeón, Liverpool, con 15 unidades.

Es prematuro perfilar un posible campeón, pero Arsenal ya lleva varias temporadas tratando de quedarse con el máximo título y perdiéndolo en el transcurso de la temporada. ¿Se le dará esta vez a los dirigidos por Arteta?

Arsenal, líder de la Premier League con ventaja sobre Manchester City. | Foto: AP

El contraste lo vive Wolves de Jhon Arias. De los ocho partidos que han jugado llevan seis derrotas y dos empates, para un total de dos unidades que lo dejan como colero. La zona de descenso la completan West Ham (penúltimo) y Nottingham Forest (antepenúltimo).

La Premier League se reanudará el viernes 24 de octubre, cuando Leeds reciba a West Ham a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana). Dentro de los destacados de esa jornada (9) aparece el Aston Villa contra Manchester City.

Así fue el Brentford vs. West Ham por Premier League

Brentford logró una valiosa victoria (0-2) este lunes en el estadio Olímpico de Londres ante un West Ham United que sigue sin reaccionar y cae a la penúltima posición de la Premier League, tras ocho jornadas disputadas, mientras que el equipo de Keith Andrews se mostró más sólido y vertical, con un Igor Thiago decisivo en la primera mitad y un Mathias Jensen que sentenció en el añadido.

El encuentro arrancó igualado, con posesiones alternas pero sin ocasiones claras hasta pasada la media hora, cuando el Brentford empezó a imponerse. En el minuto 30, Igor Thiago rozó el gol con un potente remate de zurda que se estrelló en el larguero tras una buena asistencia de cabeza de Dango Ouattara.

Y en la siguiente jugada, Mikkel Damsgaard obligó a volar a Alphonse Areola para evitar el tanto visitante. El dominio del Brentford tuvo premio antes del descanso cuando en el 44′ Kevin Schade peleó un balón dividido, robó con intensidad y asistió a Igor Thiago, que definió con un disparo cruzado para adelantar a los bees.

West Ham, sin ideas en el centro del campo y falto de reacción, se marchó al vestuario con la sensación de haber sido superado en todas las líneas. Quizás por ello, tras el descanso, los hammers de Nuno Espírito Santo trataron de despertar con un intento lejano de Jarrod Bowen que obligó a intervenir a Caoimhin Kelleher.

Imagen del juego entre Brentford y West Ham por Premier League. | Foto: AP

Pero el Brentford respondió con otro gol de Igor Thiago, anulado por el VAR por fuera de juego, y poco después Schade volvió a estrellar un cabezazo en el travesaño. En el tramo final, el joven Keane Lewis-Potter agitó el ataque visitante y generó nuevas llegadas, mientras que los de Nuno, sin claridad ni profundidad, apenas inquietaron la meta rival.

Ya en el tiempo añadido, Mathias Jensen culminó un rápido contragolpe para hacer el 0-2 definitivo y certificar el triunfo de un Brentford que crece en la tabla y suma 10 puntos, situándose en la zona media. El West Ham, en cambio, se queda con 4 puntos y en la penúltima posición, en puestos de descenso y con una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas en casa.