Prensa inglesa se rinde ante la Selección Colombia, rival en cuartos de final de las campeonas de Europa

En The Guardian, por ejemplo, destacaron a Catalina Usme con su gol que permitirá el encuentro entre inglesas y cafeteras.

| Foto: FIFA via Getty Images

MELBOURNE, AUSTRALIA - 8 DE AGOSTO: Daniela Arias de Colombia celebra la victoria del equipo por 1-0 y avanza a los cuartos de final, luego del partido de octavos de final de la Copa Mundial femenina de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023, entre Colombia y Jamaica en el estadio Rectangular de Melbourne, el 8 de agosto de 2023, en Melbourne/Naarm, Australia. (Foto de Alex Grimm - FIFA/FIFA vía Getty Images). | Foto: FIFA via Getty Images

“La colombiana Catalina Usme pone fin a las esperanzas de Jamaica de enfrentar a Inglaterra para los cuartos de final”