Preocupación en el mundo del fútbol por el estado de salud de Franz Beckenbauer: “Es un altibajo constante”

“Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante”, dijo Walter Beckenbauer.

En realidad, todo apunta a que Franz no participará activamente en el documental, ya que se mantiene alejado del escrutinio mediático debido a problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años. De hecho, desde abril pasado no ha hecho ninguna aparición pública.