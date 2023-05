Presidente de Santa Fe dio la cara y habló sobre el futuro de Harold Rivera en el club ante la ola de críticas

Una semana para el olvido tuvo Independiente Santa Fe en materia deportiva. El cuadro cardenal sumó dos derrotas que lo pusieron contra las cuerdas en los dos torneos que afronta en esta temporada. La caída a mitad de semana con Universitario de Perú en Sudamericana, se agudizó más este domingo con la decepción en liga ante Millonarios en lo que fue el clásico capitalino.

Con este panorama, la hinchada del equipo no soporta más la presencia del técnico Harold Rivera en el banquillo. Miles de críticas por los malos resultados se han hecho sentir por parte de la afición cardenal que constantemente pide la salida del estratega.

Harold Rivera seguirá al frente de Santa Fe - Foto: Prensa Santa Fe

Ante esto, este lunes el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, salió a hablar del futuro del DT en el club bogotano. En charla con Blu Radio, el máximo dirigente disperso los rumores y aseguró que “muchos dice que Harold Rivera ha renunciado, pero eso ha sido inventado. No tiene razón hacer cambios faltando tres partidos. Por ejemplo, un partido como el de ayer se planteó bien”.

“Hay que mirar un conjunto de cosas, mirar a los jugadores, jugadas y partidos, mirar arbitrajes. Creo que hay una campaña de desprestigio contra él. Ahora esperemos esos tres partidos que nos faltan, no es imposible ganarlos, hay que confiar en nuestros jugadores”, agregó.

Harold Rivera en el juego ante River Plate - Foto: AFP

Por lo pronto, Santa Fe se encuentra en la pelea por la clasificación a los ocho mejores de la liga colombiana, además del asedio en Sudamericana.

A los cardenales le restan tres partidos (dos en casa) para acercarse al boleto de los ocho mejores. La primera prueba de fuego se dará este jueves 11 de mayo cuando se mida en el duelo aplazado con Atlético Nacional. Luego de ello, los leones recibirán a Atlético Huila y cerrarán con Once Caldas.

En cuanto al ámbito internacional, Santa Fe es tercero en el grupo con 4 puntos. Su próximo rival será Gimnasia de La Plata, al cual visitarán en Argentina.

Millonarios venció a Santa Fe. - Foto: Twitter @Independiente Santa Fe.

Rivera también habló

“Ganar los partidos, sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los que restan, hoy (domingo) no pudimos sumar y rivales directos que están cerca de nosotros también perdieron, caso Medellín y Junior”, analizó el estratega tolimense.

Santa Fe se mantuvo en los ocho un par de horas más, hasta que el Deportivo Pasto venció 4-0 a Jaguares y le quitó ese lugar. Esta semana, los leones recuperarán el partido aplazado frente a Nacional, duelo clave para regresar a los ocho y encaminar una clasificación que está bastante apretada entre varios rivales.

“Nosotros queríamos sumar, no se dio, se aprieta en la tabla, pero estoy completamente seguro que vamos a clasificar”, dijo ante los medios de comunicación. “Me quedo con lo bueno que hizo el equipo. Lamentablemente, no nos alcanzó para al menos haber empatado el partido. Los partidos se ganan marcando goles, en esta ocasión no lo hicimos y perdimos un juego que no merecíamos perder”, agregó.

Rivera finalizó asegurando que está tranquilo a pesar de los ataques que ha recibido. “A mí no me da temor, la gente habla, dice. No es fácil, esto hace parte del fútbol, de la profesión, pero vuelvo y le repito, hay mucha gente malintencionada, no sé por qué ese amarillismo, ese rencor. Aquí estamos trabajando”, afirmó.