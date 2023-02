Presidente del Unión Magdalena se cansó y dio duro portazo a Teo Gutiérrez, luego de dejarlo viendo un ‘chispero’

El máximo dirigente no se aguantó más la espera por el delantero.

El presente mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano se ha prestado para grandes novelas entre jugadores y equipos. La última de ellas fue protagonizada por el delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez y el Unión Magdalena, club que ha buscado hacerse con los servicios de este jugador tras su salida del Deportivo Cali.

Con el transcurso de las semanas, a Teo lo han vinculado con el conjunto ciclón; sin embargo, el propio delantero se ha encargado que esta brecha se haga más lejana luego de exigir lujos que el club no puede cumplir.

Inicialmente, se conoció que Gutiérrez estaba solicitando un salario mensual de 100 millones de pesos, una cifra altísima para un equipo modesto y humilde como el Unión Magdalena. Los directivos del ‘ciclón bananero’ habrían ofrecido 25 millones para convencer al futbolista y un dinero más, pero esto no habría conformado la aspiración salarial del exdelantero de la Selección Colombia.

Teófilo Gutiérrez. - Foto: Getty Images/Marcelo Endelli

Sin embargo, las pretensiones del jugador no pararon ahí, pues según informó el periodista José Hugo Illera en el programa Junior A Un Click, el ídolo del equipo tiburón también les pidió a los directivos samarios tener un terreno en Santa Marta para poder construir al frente del mar y, además, tener a su disposición uno de los yates personales y el helicóptero que le pertenece a la familia Dávila, la cual es la dueña del Unión Magdalena.

Ahora bien, como si fuera poco, en las últimas horas se conoció que el jugador había aumentado sus exigencias después de la dura derrota que sufrió el equipo el pasado martes ante América por 4-0.

El presidente del club, Eduardo Dávila, decidió no darle más vueltas al asunto y cerrar definitivamente la puerta al jugador que ahora deberá mirar para otro lado para buscar un futuro a su carrera deportiva. “Definitivamente no. Solicitó un contrato que no se maneja en esta institución”, aseguró el máximo dirigente.

Dávila confirmó que “no hay ninguna posibilidad” para que el delantero llegue al club samario, dando por cerrada este novela del FPC.

Teófilo Gutiérrez - Foto: Getty Images/Daniel Munoz/VIEW press

Bajo este panorama, Teófilo ahora deberá evaluar lo que viene. Cabe anotar que clubes como Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y otros se han interesado, pero el club leopardo es el que ha mostrado mayo interés por contar con él.

En días anteriores, cuando se daba por cerrado el tema con Unión, el presidente Jaime Elías Quintero manifestó su deseo de contar con él en este semestre. Sin embargo, se quedó esperando.

A sus 37 años de edad, Teo ha vestido las camisetas de Junior, River Plate, Arsenal de Sarandí, Lanús, entre otros clubes importantes. El último de ellos fue el Deportivo Cali, club donde salió campeón en el año 2021, pero con el que no tuvo su mejor cierre luego de varias polémicas con el cuerpo técnico de ese entonces, liderado por Mayer Candelo.

Así las cosas, la liga colombiana seguirá su transcurso sin Teo Gutiérrez por el momento, y en el próximo fin de semana disputará su tercera jornada, la cual tendrá varios duelos emocionantes.

Jugada disputada en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2023-I. - Foto: Dimayor

Así se jugará la tercera fecha de la Liga BetPlay

3 de febrero

Deportivo Pereira vs. Atlético Huila

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

4 de febrero

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Jaguares FC vs. Atlético Nacional

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN+

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN+

Quintero firmó con Junior por 3 años - Foto: @JuniorClubSA

5 de febrero

Deportivo Cali vs. Once Caldas DAF

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Palmaseca

Televisión: WIN+

Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Unión Magdalena vs. Envigado FC

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+

6 de febrero

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+