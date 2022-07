Primer partido como titular y primera lesión: se encienden las alarmas con Luis Sinisterra en el Leeds

El colombiano Luis Sinisterra, nuevo fichaje del Leeds United, se enfrentará a una carrera contrarreloj para estar recuperado en el inicio de la Premier League, después de sufrir una lesión muscular este viernes en el empate de su equipo (1-1) contra Crystal Palace en Perth (Australia).

Leeds, que había batido a Brisbane Roar pero que perdió contra Aston Villa en sus dos amistosos previos, empató esta vez en el Perth Optus Stadium ante 34.000 aficionados.

El extremo colombiano, que llegó procedente del Feyenoord de la primera división de los Países Bajos, fue titular por primera vez con Leeds, y tratará de recuperarse antes del inicio de la liga inglesa, el 5 de agosto. El delantero colombiano de 23 años tuvo que ser sustituido al minuto 14 de partido.

📋 ¡Comenzó el encuentro amistoso frente al Crystal Palace con Luis Sinisterra como titular! 🇨🇴 pic.twitter.com/gM8XLJRWOF — Leeds United Español (@LUFCes) July 22, 2022

“Esperemos que no sea mucho..., que no sea nada grave. Evaluaremos eso y esperamos que no sea demasiado malo”, afirmó el técnico del Leeds, Jesse Marsch, en rueda de prensa al término del compromiso amistoso.

Antes de iniciar de manera oficial la temporada, el Leeds United se medirá el 31 de julio al Cagliari en otro juego amistoso para después recibir al Wolves en la primera fecha de la liga inglesa, duelo que está programado para el sábado 6 de julio y en el que se espera esté Luis Sinisterra en condiciones óptimas para jugar.

Después de salvar la categoría, The Whites buscan tener la oportunidad de pelear por puestos que den cupos a torneos internacionales, siendo la clasificación a la Europa League el mayor objetivo. Para alcanzar esta se espera que los goles del delantero colombiano sean cruciales, ya que su contratación se dio por el potencial goleador que mostró en la campaña 2021/22.

Su arribo a Inglaterra

Con un extraordinario saldo de 113 partidos, 35 goles y 29 asistencias durante su última campaña con el Feyenoord de Países Bajos, el colombiano Luis Sinisterra arribó el jueves 7 de julio a Inglaterra para unirse a las filas del Leeds United, cuadro de la Premier League que le ganó la batalla a varios equipos del viejo continente que buscaban quedarse con la habilidad del extremo de la Selección Colombia.

“El Leeds United se complace en anunciar el fichaje del internacional colombiano Luis Sinisterra del equipo de la Eredivisie, Feyenoord. El jugador de 23 años llega a Elland Road por una tarifa no revelada y firmó un contrato de cinco años, hasta el verano de 2027″, indicó el club inglés.

En la presentación oficial del atacante colombiano en su nuevo equipo, se le vio siempre sonriente. Primero, arribando en un lujoso avión que puso a disposición el club para su llegada; posteriormente, ya vistiendo los colores del equipo que defenderá de ahora en adelante, la firma de su nuevo contrato y las entrevistas por parte de las redes sociales de Leeds que dejaron varias declaraciones importantes.

“Estoy muy feliz de estar aquí en este hermoso club, estoy disfrutando de este tiempo”, dijo Sinisterra a LUTV, canal oficial del cuadro inglés.

“Creo que también es una de mis características, disfrutar y hacer felices a los aficionados con mis habilidades, mi calidad y ojalá pueda hacerlo aquí en Elland Road”, finalizó.

Con información de la AFP.