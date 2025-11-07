Primera baja de Atlético Nacional para 2026: jugador campeón tendría otro destino en Colombia

Tal como hace un año, Atlético Nacional pelea por todo en el cierre de este 2025: liga y copa. Los verdes se metieron a las instancias definitivas de ambos torneos, y tendrían altas probabilidades de levantar un trofeo.

Pero aunque Nacional viva el presente y trate de brillar en el cierre del 2025, parece que la directiva se empieza a mover en cuanto a salidas y llegadas de cara al 2026. De hecho, el rey de copas ya tendría lista su primera baja.

Joan Castro sería la primera baja de Atlético Nacional para 2026

Según el periodista Alexis Rodríguez, Atlético Nacional no ejercería la opción de compra que tiene sobre Joan Castro. Así las cosas, el defensor volvería a Equidad, club con el que tiene contrato. Cabe aclarar que Castro llegó al verde de Antioquia en 2024.

De hecho, el periodista referenciado cuenta que serían dos equipos grandes los que estarían interesados en quedarse con los servicios de Joan Castro. Resta esperar lo que ocurra en las próximas semanas al respecto.

#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia #MILLONARIOS

Buscará salida de 2 de los 4 extranjeros de la nomina (Giordana 🇦🇷, Savio 🇧🇷, Vargas 🇨🇷 y De Amores 🇺🇾)#NACIONAL

JOAN CASTRO

Nacional NO hará uso de la opción de compra. 2 grandes lo 🔍#ONCECALDAS

MATEO GARCIA

⌛️ pic.twitter.com/m05zhP4SzH — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 7, 2025

Transfermarkt reporta que el valor de Joan Castro es de 650 mil euros. No sería el más alto de su carrera hasta ahora, pues para septiembre de 2022 logró los 800 mil euros cuando jugaba para Equidad.

Castro hizo parte de la nómina de Atlético Nacional que ganó todo en Colombia en el último año: Liga BetPlay 2024-ll, Copa BetPlay 2024 y Superliga 2025. Quedó en los libros dorados del club tras dicho triplete.

Joan Castro lo ganó todo, en Colombia, con Atlético Nacional. | Foto: Instagram - @joancastrodinas

El préstamo de Joan en Nacional culmina en diciembre de este 2025. Aún está bajo las órdenes del técnico Diego Arias y sería tenido en cuenta para los compromisos venideros del cuadro verde.

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, Atlético Nacional anunció un homenaje a tres figuras en la historia reciente de la institución: Gio Moreno, Jefferson Duque y Dorlan Pabón, todos campeones con el equipo de Antioquia.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Se trata de un tridente que quedó en las letras doradas del club y que se ganó el cariño de la hinchada con goles, buenas actuaciones y títulos.

Un momento para homenajear a estos grandes 👏



Gio, 'La Fiera' y 'Memo' nos acompañarán en el Festival Hincha Verdolaga 💚



Compra tu boleta en https://t.co/eIzPCd8YKV 🎫#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/W8FFaqCYYP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 8, 2025