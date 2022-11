Príncipe de Arabia Saudita dará costoso carro de lujo a jugadores como regalo por vencer a Argentina

La derrota a manos de Arabia Saudita ya hace parte del pasado para Argentina, que espera resucitar este sábado cuando se vea las caras con México en su segundo partido por el grupo C. Para quienes, en cambio, no ha pasado la alegría es para los saudíes, que siguen llenando páginas de sus diarios con el histórico compromiso que ganaron 2-1 ante Lionel Messi y compañía.

El recibimiento en Riad seguramente será espectacular, pero los dirigidos por Hervé Renard todavía no piensan en regresar, pues ahora tienen muchas más posibilidades de conseguir la clasificación a octavos, que sería otro hecho impresionante para la selección que arrancó bajo el rótulo de ‘cenicienta’ y dio el batacazo en su debut.

Tal ha sido la repercusión de dicho triunfo que el príncipe heredero, Mohammed bin Salmán, tiene preparado un lujoso regalo para los futbolistas que dejaron en alto la bandera de su país. Después de decretar festivo el día siguiente a la victoria, ahora Salmán tiene preparado un regalo impresionante para cada uno de los futbolistas una vez regresen.

De acuerdo con CNN Indonesia, los miembros del plantel ya tienen conocimiento de la Rolls Royce Phantom que recibirán de manos de su majestad, como reconocimiento a la labor hecha en Qatar 2022. Este auto de lujo está avaluado en casi 500.000 euros, es decir, casi 2.5 mil millones de pesos colombianos, invertidos en cada uno de los jugadores, incluidos los que no tuvieron acción durante el partido ante Argentina, pero hicieron parte de la convocatoria que ahora sueña con los octavos de final.

Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita - Foto: picture alliance via Getty Image

Puede ser mejor

Pero los premios pueden ser mejores si siguen por esta senda, teniendo en cuenta que una nueva victoria contra Polonia los dejaría a puertas de la clasificación. Su gran hazaña contra Argentina, gran sorpresa del Mundial de Qatar, no ha “cambiado nada” para el seleccionador del país, Hervé Renard, según dijo el viernes antes del segundo partido de su equipo por la segunda jornada del grupo C.

“Nada ha cambiado en nuestra mente. Sabemos de dónde venimos y mantenemos nuestra humildad. Sabemos que sin eso no podremos hacer un buen partido mañana”, dijo Renard en rueda de prensa. Después de su inesperado triunfo contra la Argentina de Lionel Messi, Arabia Saudita puede clasificarse para los octavos de final del Mundial si vence a la Polonia de Robert Lewandowski.

Los Halcones Verdes solo han alcanzado esta fase de la cita mundialista en una ocasión, en el Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos. “Por el momento, estamos centrados y nada cambia. Seguimos siendo el equipo más débil, en términos de la clasificación de la FIFA y la experiencia”, añadió el francés, que ganó la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones, en 2012 con Zambia y en 2015 con Costa de Marfil.

Hervé Renard, nació en Francia, pero dirige a Arabia Saudita - Foto: Getty Images / Hector Vivas - FIFA / Colaborador

Arabia Saudita ocupa el puesto 51 en la clasificación de la FIFA, el segundo peor equipo de Qatar, solo por delante de Ghana. “Lo más importante al final de la fase de grupos es terminar en uno de los dos primeros puestos, pase lo que pase, lo más importante es clasificarse para la siguiente ronda”, añadió Renard.

Un video publicado por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita ha circulado por las redes sociales en el que se le ve motivando a su equipo. “A veces funciona, a veces haces lo mismo y no funciona. Tengo que presionar a mis jugadores. Si no me gustan ciertas cosas, tengo que decírselo”, explicó el seleccionador de Arabia Saudita.

“Cuando juegas contra jugadores como Messi, Lautaro Martínez o Ángel Di María en el primer partido, los jugadores siempre están motivados”, concluyó Renard, que ha sido la sensación en este Mundial al hacer tan fuerte a un equipo muy humilde.

Con información de la AFP.