¡Prográmese! Esta es la agenda deportiva para este lunes 28 de febrero

Después de un fin de semana lleno de deporte, este lunes sigue la programación con duelos en Colombia, Italia y España. En los juegos de las grandes ligas del mundo habrá presencia de colombianos y también se podrá apreciar el talento cafetero en otro deporte.

Empezando por Colombia, entre sábado y domingo se disputaron partidos de alto calibre en la Liga BetPlay I-2022. En un pequeño resumen Millonarios volvió a ganar con sus suplentes, Atlético Nacional empeoró su situación al caer con Atlético Bucaramanga y América de Cali tomó un respiró al derrotar al Once Caldas tras cinco partidos sin ganar.

Pero la acción en el fútbol colombiano no termina. Patriotas e Independiente Santa Fe disputarán uno de los últimos juegos de la fecha 9 en el Torneo Apertura, siendo este el único juego de este lunes, mientras que el martes Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera e Independiente Medellín vs. Águilas Doradas cerrarán esta jornada del certamen local que es liderado por Millonarios.

Hoy como manda nuestra historia... Con Garra 🦁 y Corazón ❤️.



¡Nos vemos en Tunja!#Los81DelLeón 🇮🇩 pic.twitter.com/kBQXpKsrC1 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 28, 2022

Además, el FPC tendrá otros dos juegos en la segunda división. En el cierre de la fecha 6 del Torneo BetPlay, Atlético FC recibirá al Atlético Huila y Deportes Quindío hará lo propio ante Boca Juniors de Cali.

Por el lado del fútbol del exterior, los dos partidos en las ligas más importantes del mundo tendrán presencia colombiana. Por un lado está la liga Italiana, que tendrá el juego entre Atalanta ante Sampdoria, y en España el Granada buscará alejarse de la zona del descenso cuando reciba al Cádiz.

En la fecha 27 de la Serie A es posible volver a ver a Luis Fernando Muriel, quien no ha estado en los dos últimos compromisos por la lesión que sufrió el pasado 17 de febrero en el duelo como local ante Olympiacos en la Europa League. Una baja segura es la de Duván Zapata, quien aún no cuenta con el alta médica.

En cuanto al juego en la primera división de España, los delanteros Luis Suárez y Carlos Bacca están en óptimas condiciones para ser tenidos en cuenta por el técnico del Granada, Robert Moreno. En cambio, Santiago Arias se sigue recuperando de su lesión y podría volver a jugar en marzo.

Otro compromiso a seguir de cerca no tiene que ver con el fútbol. Se trata del partido que afrontará la tenista número 1 de Colombia en el Abierto de Monterrey en México. Después de quedar eliminada en cuartos de final del torneo de Guadalajara, Camila Osorio volverá a la acción con la frente en alto cuando se mida a Magdalena Fręch en la ronda de 32.

Gracias Dios una más 🙏🏻🇲🇽🥰 México me siento en casa… Gracias por el apoyo, este partido lo ganamos juntos pic.twitter.com/mzp8fDTQRG — Camila Osorio (@CamiOsorioTenis) February 25, 2022

Programación (hora Colombia)

Liga BetPlay (Primera división colombiana)

Patriotas vs. Independiente Santa Fe - 7:40 p.m., Win Sports +/Win Sports Online

Torneo BetPlay (Segunda división colombiana)

Atlético FC vs. Atlético Huila - 3:30 p.m.

Deportes Quindío vs. Boca Juniors Cali - 5:30 p.m.

LaLiga (Primera división de España)

Granada CF vs. Cádiz - 3:00 p.m., ESPN 2/Star +

Serie A (Primera división de Italia)

Atalanta vs. Sampdoria - 2:50 p.m., Star +

Monterrey WTA (tenis)

Camila Osorio vs. Magdalena Fręch - 3:15 p.m.