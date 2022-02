Video | Camila Osorio volvió al ruedo con una espectacular remontada en Guadalajara

Después de la decepción que significó la triple eliminación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, la tenista colombiana Camila Osorio continúa con pie derecho su participación en el WTA 250 de Guadalajara, competencia que se lleva a cabo por estos días en suelo mexicano, al tiempo del Abierto de Acapulco en el que hicieron presencia grandes figuras como Rafael Nadal, Alexander Zverev y Daniil Medvedev.

La colombiana tuvo que trabajar de más para vencer a la estadounidense Hailey Baptiste, número 131 del mundo, que se llevó el primer parcial por 1-6, aprovechando los errores de Osorio en el saque y el 48 % de efectividad en sus golpes.

“Solo puedo decir gracias. Es increíble. Es mi primera vez aquí y me siento como en casa. Hoy no fue por mí, fue por ustedes que pude ganar este partido”, dijo la raqueta femenina número 1 del país en rueda de prensa posterior a su partido por los octavos de final.

En el segundo set las sensaciones mejoraron con un punto de quiebre en el segundo game que empezó a darle confianza para sobreponerse a una Hailey confiada con lo sucedido en la primera manga. La colombiana mantuvo su servicio y se llevó el parcial con un 6-3 para alargar todo al tercer set.

El público se puso del lado de Osorio y su rival empezó a sentir que estaba jugando en calidad de visitante, a pesar que ninguna de las dos oficiaba como local. La colombiana se puso 5-2 en el tercer set, pero no pudo cerrar con su servicio después de unos minutos de parón por asistencia médica para la norteamericana.

De cualquier modo, el destino encaminó el triunfo en el siguiente juego para llevarse el partido con otro 6-3. “Solo estaba tratando de jugar punto por punto. Ella estaba sirviendo súper bien y yo no podía hacer mucho con la devolución. Al principio no estaba muy bien, pero solo quise mantenerme en cancha y eso me ayudó mucho”, comentó.

“Me exigió mucho, ella sacó muy bien en el primer set; mejoré a partir del segundo, me mantuve firme y al final pude sacarlo; me divertí mucho a pesar de que iba perdiendo y ahora voy con todo”, agregó con una sonrisa dibujada en su rostro tras el esfuerzo en la cancha del Estadio Akron.

María Camila venía de vencer en la ronda de 32 a la búlgara Viktoriya Tomova en sets corridos y ahora se enfrentará en cuartos de final a la rusa Anna Kalinskaya, número 100 del ranking WTA, que viene de eliminar a las chinas Qinwen Zheng en la ronda de 32 y Xinyu Wang en octavos.

“Yo estaba un poco nerviosa, estoy feliz por el resultado. Baptiste es una gran jugadora, espero que no me sorprendan mañana”, dijo la colombiana. Entre las ocho jugadoras que quedan en competencia, las principales amenazas son la española Sara Sorribes (número 32 de la WTA) y la estadounidense Sloane Stephens (número 57).

No todo fue alegría en México

Mientras tanto en Acapulco, la dupla colombiana de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal completó su partido 500 jugando juntos con derrota en los cuartos de final del Abierto Mexicano frente al griego Stefanos Tsitsipas y Feliciano López.

El ‘Colombian Power’ pegó primero con un 6-4 en el primer set, pero los europeos empataron en la segunda manga 6-4. El ‘super tie-break’ estuvo a nada de darles el paso a semifinales, pero desperdiciaron 5 puntos de partido, dándole vida a Tsitsipas y López que terminaron ganando 12-10.

Ahora Farah y Cabal se enfocarán en representar a Colombia frente a Estados Unidos en la fase clasificatoria la Copa Davis el próximo 4 y 5 de marzo en el estado de Nevada. La Federación Colombiana ed Tenis confirmó que Daniel Galán quedó descartado a raíz de una lesión.