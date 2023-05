PSG juega la última carta por Messi: le apuntan a un ‘viejo amigo’ como nuevo director técnico

París Saint-Germain prepara todos sus fueros para el final de la temporada, que coincidirá directamente con el inicio de una nueva era sin Lionel Messi entre sus filas. El argentino tiene prácticamente decidido que no renovará su contrato en Francia y buscará nuevos aires para la parte final de su carrera.

Barcelona picó en punta como el favorito de la familia y los fanáticos, sin embargo, en el panorama apareció un invitado inesperado, el Al-Hilal de Arabia Saudita, que le pone sobre la mesa todas las comodidades y un estratosférico sueldo por encima de los 300 millones de euros por temporada.

A principios de este mes se llegó a decir que Messi ya tenía todo firmado con el cuadro árabe, sin embargo, su padre y representante, Jorge Messi, zanjó todos los rumores con un comunicado en el que aseguró que la decisión definitiva solo se comunicará una vez termine la presente temporada, en la que puede consagrarse campeón de la Ligue 1 por segundo año consecutivo.

Para hacerlo necesitan ganar este sábado frente al Racing de Estrasburgo en condición de visitante, antes de cerrar la jornada 38 recibiendo al Clermont en el Parque de los Príncipes, en el que sería el último partido del astro argentino con la camiseta del cuadro parisino.

Messi termina contrato con el PSG en las próximas semanas - Foto: AFP

Luis Enrique, la última carta

A los rumores sobre la salida de Messi se ha sumado el interés de Neymar por abandonar el barco, otro ‘bombazo’ que dejaría bastante dolido al conglomerado catarí que dirige las finanzas del PSG.

Es por eso que ha salido a la luz un nombre inesperado para el banquillo, con el que, presuntamente, intentarán convencer a la ‘Pulga’ de firmar la extensión del contrato que parecía prácticamente un hecho después de su coronación con la albiceleste en el estadio Lusail el pasado 18 de diciembre.

De acuerdo a Le Parisien, el español Luis Enrique entró fuerte en la lista de candidatos para reemplazar a Christophe Galtier y a su favor está que se encuentra libre desde su destitución de la selección de España tras el Mundial.

El entrenador en jefe de España, Luis Enrique, sale de la cancha con los jugadores al final del partido de fútbol del grupo E de la Copa Mundial entre España y Alemania, en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar - Foto: AP

Luis Enrique hizo una gran relación con Messi en el Barcelona y tiene el rótulo de ser el último técnico capaz de hacer levantar una Champions League al argentino luego de lo que habían hecho previamente Frank Rikjaard y Pep Guardiola.

El nombre del español gusta mucho entre los dirigentes del PSG y han ingresado en la puja en la que también se encuentra el Napoli, vigente campeón de la Serie A de Italia. Hace unos meses estuvo a punto de firmar por el Chelsea, pero al final se decidieron por un interinato más de Frank Lampard.

Abrazo entre Leo Messi y Luis Enrique en 2017 - Foto: Getty Images

En la prensa francesa dan por hecho que Galtier no seguirá en el cargo así sea campeón de liga, aún cuando él sembró la duda en la más reciente rueda de prensa antes del viaje a Estrasburgo. “Estoy en contacto permanente con Luis Campos. Veo a mi presidente muy a menudo. No hemos hablado de la próxima temporada. En cuanto a que haya nombres filtrándose por ahí, es parte de mi trabajo y no me molesta en absoluto”, señaló el estratega francés.

Incluso aseguró que ya están tomando decisiones para el futuro. “Estamos trabajando en la próxima temporada. Afortunadamente. No sabes lo que va a pasar al final de la temporada. Pero es una suerte que el club esté trabajando en cómo debe ser la plantilla del próximo curso. Todo el mundo está trabajando en la logística, en lo que hay que mejorar, en cómo nos orientaremos en el nuevo centro de entrenamiento y en cómo el club puede mejorar la plantilla”, finalizó.