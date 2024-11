Psicólogo de la Selección Colombia saca a la luz intimidad de James Rodríguez y Néstor Lorenzo: reveló secreto

No es un secreto que la Selección Colombia es una de las mejores escuadras nacionales en todo el mundo, algo que ha demostrado partido a partido con un gran nivel y con buenos resultados. Desde que llegó Néstor Lorenzo, los cafeteros han desarrollado un increíble juego que les ha ayudado a tener grandes actuaciones como llegar a la final de la Copa América 2024, donde salieron derrotados en tiempo complementario contra Argentina.

El nivel de James

Roffé no escondió que siente una gran admiración por el actual futbolista del Rayo Vallecano, la misma que, según él, tienen que tener todos los hinchas de la Tricolor. “Para mí es un orgullo hoy trabajar con el mejor técnico de América y el mejor jugador de la Copa América, eso debe ser un orgullo de todos los colombianos”, señaló.

‘Dibu’ Martínez no se guardó nada del incidente con camarógrafo del Colombia-Argentina: “No había necesidad”

Contexto: ‘Dibu’ Martínez no se guardó nada del incidente con camarógrafo del Colombia-Argentina: “No había necesidad”

“Es un poco ficticio. Uno puede ilusionarse y decir que Colombia está entre las cinco mejores selecciones del mundo. Les ha ganado a cinco campeones del mundo. En su momento también se criticaba mucho eso que no le ganaba a los campeones o excampeones del mundo”, manifestó.

“Para mí es un honor trabajar en esa etapa y ahora en esta, son dos momentos distintos (...) Tano José como Néstor me han dado un lugar importante en el cuerpo técnico. El jugador siempre tuvo muy buena recepción y respeto hacia el trabajo mental, es muy educado el jugador colombiano, me sentí muy cómodo en ese momento y me siento muy cómodo ahora”, puntualizó.