“Puede ser histórico”: Néstor Lorenzo avisa que Colombia saldrá ante Alemania como si fuera el Mundial

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

El entrenador de la Selección no le restó importancia al compromiso que disputarán este martes en Gelsenkirchen.

Después de un primer examen con algunas dudas por el ajustado marcador ante Irak, la Selección Colombia se mudó hacia Gelsenkirchen, donde este martes se estará midiendo a una disminuida Alemania que acumula tres partidos consecutivos sin ganar.

En la Tricolor tienen conocimiento de la necesidad de su rival, pero aseguran que no saldrán confiados y disputarán el juego como si se tratara de un partido oficial en la Copa del Mundo. “Se trata de mejorar ciertos aspectos que debimos haber hecho no tan bien en el partido anterior. Ahora, un rival de mucha categoría, incluso cuando no ha tenido resultados, ha sometido al rival, tenemos que estar más finos, para afrontar este partido”, declaró Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

El seleccionador nacional considera que la derrota de Alemania ante Polonia (1-0) fue mentirosa por el trámite del juego. “Con respecto a los resultados, ellos generan cantidad de situaciones en los arcos contrarios. Hemos visto los partidos, incluso del Mundial, es un equipo intenso, que busca, con historia. Vamos a tratar de que no pese, haremos lo posible para plantear un partido de igual a igual, es un rival con mucha historia internacional”, analizó.

Colombia nunca le ha ganado a la Mannschaft en toda su historia, por lo que el juego toma un sentido especial. “Puede ser histórico ganarle acá a Alemania, pero es un amistoso, nuestro equipo está en formación. Si fuera en otra situación tendría otra trascendencia, pero lo tomaremos como todos los partidos, como si fuera el último de un Mundial”, advirtió.

Colombia venció 1-0 a Irak en Valencia - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Más adelante, Lorenzo insistió en que es un juego preparatorio y el gran reto será en septiembre cuando inicien las Eliminatorias. “El partido puede tomarse de las dos maneras, como una final del mundo y como un amistoso de preparación, lo tomamos de la mejor manera, acá estamos en formación, armando grupo, viendo jugadores y tenemos mucho por delante”, dijo.

Ante la falta de gol que fue evidente contra Irak, el técnico volvió a referirse a la usencia de delantero centro, entre ellos Jhon Jader Durán, que venía de marcar en la gira por Asia. “Lo de Jader es un tema médico, venía jugando con una molestia en su espalda y el club (Aston Villa) sugirió que a partir de la finalización de la Premier League, el jugador descansara y recuperara del todo esa dolencia, ya lo veníamos previendo”, reveló.

El entrenador Néstor Lorenzo de Colombia observa durante el partido amistoso internacional entre Colombia e Irak en el Estadio Mestalla. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Historial adverso contra Alemania

Cabe recordar que la Mannschaft ya está clasificada como anfitriona para la Eurocopa 2024, razón por la que busca juegos de fogueo que le permitan hacer frente al pedido de renovación que se escuchó a gritos tras la eliminación tempranera en el Mundial de Qatar 2022.

Ante los alemanes, el historial, contando partidos oficiales, está en contra. Después de aquel recordado empate en Italia 90 con gol de Freddy Rincón en los minutos finales (1-1), se han enfrentado tres veces más en compromisos amistosos, con saldo de dos derrotas y una igualdad para la Tricolor.

júbilo, goaljubel, por Freddy RINCON VALENCIA, después de su gol para igualar 1-1, Alemania GER BRD - Colombia COL 1-1, ronda preliminar, ronda final 3ª jornada, grupo D, 19/06/1990 en Milán, Copa Mundial de Fútbol 1990 en Italia - Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

En mayo de 1998, antes del Mundial de Francia, la Selección cayó 3-1 ante Alemania con goles de Oliver Bierhoff (2) y Andreas Möller. El descuento fue de Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, a los 87 minutos, desde el punto penal.

Un año después, en febrero de 1999, se encontraron de nuevo y el resultado fue un empate 3-3. Michel Preetz (2) y Marco Bode marcaron para los teutones, mientras que los goles de la Tricolor vinieron por cuenta de Faustino Asprilla (2) e Iván Ramiro Córdoba.

El último recuerdo entre ambos se remonta al año 2006, días antes de la Copa del Mundo, con victoria de Alemania gracias a los goles de Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger y Tim Borowski, recordando que la Mannschaft eligió a Colombia como preparación a enfrentarse a Ecuador en la fase de grupos de aquella cita orbital.