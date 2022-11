Qatar 2022 | “El fenómeno” Ronaldo y su mensaje de aliento para Neymar tras su lesión con Brasil

El exastro brasileño Ronaldo deseó este domingo 27 de noviembre que Neymar vuelva “más fuerte” de la lesión en el tobillo derecho que lo tiene fuera, de momento, de los partidos de Brasil en el Mundial de Qatar 2022. El campeón del mundo en 1994 y 2002 además se solidarizó con el 10, que ha recibido mensajes en redes sociales celebrando su dolencia, sufrida en el debut victorioso de los pentacampeones ante Serbia (2-0) el jueves.

“Es contra esta violencia verbal con poder destructivo que te escribo hoy: ¡Vuelve más fuerte! ¡Más inteligente! ¡Con más hambre de gol!”, escribió en un mensaje en su cuenta en Instagram, que acompañó con fotografías de Ney sonriendo.

“El bien que haces dentro y fuera del campo es mucho mayor que la envidia en tu contra. No olvides ni por un segundo del camino recorrido que te hizo un ídolo del fútbol mundial. ¡Brasil te ama! ¡La ‘torcida’ de verdad, la que apoya, necesita de tus goles, dribles, osadía y alegría!”, agregó.

El dos veces Balón de Oro (1997 y 2002) pidió a sus seguidores que envíen “energía positiva” para la ‘Seleção’, una de las favoritas al título en Catar, Neymar y Danilo, también en recuperación por una lesión en el tobillo izquierdo. Ronaldo, de 46 años, se unió a Casemiro y Raphinha, quienes en días pasados rechazaron los mensajes que aplaudieron la baja del astro del París Saint-Germain.

El golpe le hará perder como mínimo la segunda salida mundialista del Grupo G ante Suiza, pero Tite y Neymar confían en que podrá volver a jugar en esta Copa del Mundo, la tercera en que participa después de Brasil 2014 y Rusia 2018. Y que además, podría ser el último mundial del jugador brasileño.

La figura de Neymar divide a los brasileños desde hace años en medio de sus numerosas polémicas fuera y dentro del campo. Esto debido a su apoyo a la reelección de Jair Bolsonaro en Brasil fue muy cuestionado por los sectores no afines al presidente ultraderechista, que perdió con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva los polarizados comicios de octubre por estrecho margen.

“Siempre existirán personas deseando el mal, pero es triste ver a la sociedad en un camino de banalización de la intolerancia, de normalización de los discursos del odio”, añadió ‘El Fenómeno’.

“Los exámenes mostraron una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho de Neymar, junto con una pequeña inflamación en el hueso. Y una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo de Danilo”, añadió el médico Rodrigo Lasmar en rueda de prensa, confirmando las malas noticias con el jugador que milita en el PSG.

La preocupación llegó a la prensa brasileña, que veía a Neymar como la esperanza para levantar la Copa del Mundo luego de 20 años.

Pero varios hinchas de la canarinha no lo ven así, aseguran que “no lo necesitan” y que su selección puede ganar el Mundial sin él. Estas afirmaciones se dieron en medio de un video que se ha viralizado en las redes sociales, donde un joven hincha de la selección brasileña indica que no le preocupa la lesión de Neymar, a pesar de que este es una de las figuras representativas de la verdeamarela.

“No, no nos preocupa, tenemos un buen equipo”, “es una broma, no”, “espero que se recupere pronto y que no esté tan lesionado”, “ojalá no sea nada grave”, “no pasa nada”, “tenemos un equipo fuerte en el banquillo, es un equipo tan fuerte como la principal”, “tenemos muchos atacantes que están en mejor nivel”, " no pasa nada, tranquilos, vamos a ser campeones”, “tranquilo, no necesitamos a Neymar”, son algunos de los comentarios que hicieron los hinchas de Brasil a un periodista que les mostró la imagen del deportista con su tobillo lesionado.

Ante estas palabras de los hinchas, desde la propia selección brasileña estallaron en contra de sus hinchas y aseguraron que el país “no merece el talento” del 10.

El encargado de decirlo fue el talentoso jugador que milita en el Leeds United, Raphinha quien lanzó dardos en contra de los detractores brasileños de Neymar. “Los hinchas argentinos tratan a Messi como un Dios. Los de Portugal, tratan a Cristiano como un rey. Los brasileños quieren que Neymar se quiebre una pierna. Es triste, el mayor error de ‘Ney’ es haber nacido brasileño, este país no merece su talento”.

