Qatar 2022: Mhoni Vidente vaticinó qué selecciones ganarán en los cuartos de final, ¿acertará?

El próximo viernes 9 de diciembre comenzarán los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en el cual se enfrentarán las ocho mejores selecciones del mundo, en busca de un cupo en las semifinales del certamen deportivo más importante del planeta. Por eso todos comienzan a hacer sus pronósticos de cuáles serán los equipos que llegarán a disputar la siguiente fase.

La adivina Mhoni Vidente, quién presagió la eliminación de la selección mexicana en primera ronda, fue una de las que dio sus predicciones con respecto a lo que pasará entre viernes y sábado cuando se disputen los cuartos de final del Campeonato Mundial. Según ella, sus “poderes” ya le permitieron ver cómo se definirán estos partidos.

El viernes, Brasil y Croacia, abrirán la fase de cuartos de final. Y según, la vidente mexicana, este partido se sellará con clasificación de Brasil, que no tendrá problemas para eliminar a los croatas y avanzar a la semifinal del Mundial, donde tendría que esperar al ganador de Países Bajos y Argentina.

Justamente, sobre este partido, Mhoni Vidente advirtió que también traerá una victoria sudamericana. Según la mexicana, la selección de Argentina continuará con la ilusión viva del tercer título mundial y eliminará este viernes a la selección de Países Bajos. Misma selección a la que la Albiceleste le ganó su primera Copa del Mundo en el año 1978.

El partido más esperado de los cuartos de final es el que enfrentará a las selecciones de Francia e Inglaterra, ya que son dos equipos que cuentan con muchas estrellas mundiales que los hace favoritos a ser campeones en Qatar. Sin embargo, la vidente aseguró que la victoria será francesa y el actual campeón estará en las semifinales del torneo.

Sin embargo, Mhoni Vidente no se animó a decir el ganador del choque entre Portugal y Marruecos, ya que, según ella, no pudo ver con claridad el equipo que clasificará a semifinales para enfrentar a Francia. Por lo que ella misma afirmó que no dará un veredicto sobre este compromiso.

“Holanda (Países Bajos) y Argentina, gana Argentina. Entre Francia e Inglaterra, que va a estar buenísimo, veo que el amor es el amor y gana Francia. Brasil le viene ganando a Croacia, lo más seguro; sin embargo, no puedo dar un ganador de la serie entre Marruecos y Portugal”, afirmó la vidente.

Definido el equipo ideal de los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022: hay sorpresas

Después de 17 días seguidos sin parar en donde se disputó en ocasiones en dos y hasta cuatro turnos el Mundial de Qatar 2022, este 7 de diciembre hubo la primera para a la acción. Serán dos días para que ya el viernes se reanuden la acciones con los cuartos de final, en donde Inglaterra vs. Francia; Argentina vs. Países Bajos; Brasil vs. Croacia y Portugal vs. Marruecos luchen por los cuatro cupos a las semifinales del campeonato.

Tras haber jugado la primera ronda de eliminación directa, varias fueron las sorpresas que quedaron al descubierto en el campeonato, que tuvo sin duda alguna la rutilante eliminación de España como la que más se llevó las miradas, además de la actuación estelar de Gonçalo Ramos con triplete en el reemplazo por Cristiano Ronaldo, que fue por completo una sorpresa para los seguidores de la Copa del Mundo.

Entretanto, también en las últimas horas y tras lo que fue el análisis de la fase de octavos de final, el reconocido medio Marca armó el once ideal de esa instancia del torneo, poniendo entre los nombres con más protagonismo a los delanteros que son comandados por el actual goleador del campeonato, Kylian Mbappé y el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, acompañados de otros nombres que le dan un salto de calidad a la conformación de la nómina.

1. Dominik Livaković (Croacia, arquero)

2. Denzel Dumfries (Países Bajos, lateral derecho)

3. Thiago Silva (Chelsea, central)

4. Pepe (Portugal, central)

5. Daley Blind (Países Bajos, lateral zurdo)

6. Nordin Amrabat (Marruecos, volante)

7. Jude Bellingham (Inglaterra, volante)

8. Antoine Griezmann (Francia, volante)

9. Kylian Mbappé (Francia, delantero)

10. Lionel Messi (Francia, delantero)

11. Gonçalo Ramos (Portugal, delantero)