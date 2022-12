Qatar 2022 | “No nos podemos confiar”: Lionel Scaloni sobre Australia y su tradición en los Mundiales

El seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, dejó claro que no se pueden “confiar” en su duelo de octavos de final de este sábado (a las 2:00 de la tarde hora colombiana) en el Mundial de Qatar ante Australia, “una buena selección” y “con tradición” en este tipo de citas.

“A mí no me sorprende lo de Australia, me parece una buena selección, que hizo una buena fase de clasificación, donde se quedó cerca de clasificarse directamente. Tiene tradición en los Mundiales, tiene buenos jugadores de mediocampo hacia delante, no nos podemos confiar absolutamente de nada”, señaló el seleccionador Scaloni en rueda de prensa previa recogida por el diario Olé.

Por su parte, el técnico cree que su rival tiene jugadores “más rápidos” que Polonia y que por eso tendrán que tomar “precauciones” en los contragolpes. “No estoy de acuerdo que ellos sean inferiores, hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido”, advirtió.

“Si el rival es inferior, habrá que verlo. Esto es fútbol, son 11 contra 11 y por eso hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. El planteamiento será similar, con algunos matices, ellos tienen buenos jugadores, pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos”, añadió.

El exjugador del Deportivo de La Coruña recalcó que se dejarán “hasta la última gota de sudor”. “Vamos a competir, sabiendo las dificultades que tiene este Mundial donde, para mí, no hay sorpresas porque todos los equipos compiten”, añadió Scaloni, que no confirmó si podrá contar con Ángel Di María, pero que sí que tendría listo al sevillista Marcos Acuña.

“Soy más de sensaciones”, dijo con respecto a su posible once para enfrentar a la selección australiana.

Lionel Messi aseguró que “ahora comienza otro Mundial”

Este miércoles 30 de noviembre, la selección de Argentina dejó las dudas en el pasado y logró confirmar su clasificación a los octavos de final y su primer lugar en el grupo, lo que le permite a la Albiceleste enfrentarse con la selección que terminó segunda en el grupo D, es decir, con la sorprendente Australia.

Luego de la trabajada clasificación a octavos de final, donde se medirá a Australia, después de ganar 2-0 a Polonia este miércoles en Doha, el capitán de Argentina, Lionel Messi, advirtió: “Ahora empieza otro Mundial”.

A la Albiceleste se le complicó el pase tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1), pero después recondujo la situación con sendos triunfos ante México y Polonia (ambos por 2-0) para acabar primera de su llave, acompañada por los europeos.

“Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy”, declaró Messi tras el partido a la televisión oficial. “El partido anterior (contra México) nos dio mucha tranquilidad y salimos a la cancha pensando en que debíamos ganar”, añadió.

Lionel Messi no marcó este miércoles y además falló un penal en los últimos minutos de la primera parte, con el marcador 0-0. “Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío”. “Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido”, añadió.

Sin embargo, el jugador del PSG mostró su acostumbrada claridad en la cancha, que sirvió para que Argentina tuviera claras opciones de gol durante todo el partido. Sobre su rival en octavos, el capitán albiceleste declaró: “El partido con Australia va a ser muy difícil. Cualquiera le gana a cualquiera, todo está muy igualado. Tenemos que preparar el partido de la mejor manera como lo hacemos siempre”.

*Con información de Europa Press y la AFP.