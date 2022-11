¿Que Colombia no fue a Qatar 2022?, son los que montan la ‘pachanga’ para todos los equipos del Mundial

La Selección Colombia no hace parte de la fiesta deportiva del fútbol mundial en Qatar 2022, pero eso no le quita la posibilidad de ser animador de los países participantes en el país anfitrión. En los últimos días, hasta una ‘marimonda’ se vio transitar por las calles de Medio Oriente, eso ya fue sorpresa porque no se esperaba que un artículo tan representativo de la cultura colombiana trascendiera fronteras llegando hasta el campeonato de fútbol.

El encargado de portar este artículo característico de la zona costera de Colombia era un seguidor del cuadro ‘tiburón’ que no tuvo el más mínimo reparo de llevar dichos colores a zona mundialista y mostrárselos al mundo entero en uno de los partidos que más importancia tenía.

Quien dio a conocer la grabación de este momento fue el periodista Víctor Romero de ESPN, quien publicó la grabación en la que se escucha un diálogo que inicia así: “No puede faltar la hinchada del Junior, ‘tu papá’, haciendo presencia”.

La persona que abre la conversación con quien porta la ‘marimonda’ le dice al protagonista del día: “qué mi llave, vas entrando al Metro”, refiriéndose al estadio donde oficia como local en Colombia el equipo rojiblanco. Sin verse la cara de quien lleva máscara, este responde: “no joda, la tengo con toda”, mientras que el otro colombiano le dice “hoy juega el Juju” y terminan el compartir con la muestra de la parte trasera de la camiseta donde está consignado el ‘10′ junto al apellido “Valderrama”, correspondiente al ídolo del Junior y la Selección Colombia.

'Marimonda' estuvo presente en la previa de Argentina vs. Arabia Saudita. - Foto: Captura de pantalla: @SoyVictorRomero

Esta no fue la única muestra cultural que dejó ver la presencia de colombianos en Qatar, durante las últimas horas asistentes de territorio nacional hicieron viral a una pareja de cafeteros que ha puesto a bailar a los asistentes a la Copa del Mundo. En el registro de video que hizo la cuenta, Goles en Directo en la plataforma de Twitter titulan el hecho así: “Colombia siempre está”.

Lo que muestra la grabación, es una pequeña tarima a las afueras de uno de los estadios sedes de los partidos, con dos colombianos, una mujer y un hombre, al parecer pareja, que cantan canciones típicas de una fiesta colombiana. Ella es quien entona las estrofas, mientras que él, es el encargado de hacerle una segunda voz y además, tocar un piano que tiene en la parte posterior de su escenario.

Colombia siempre está. pic.twitter.com/JcyGP7UZ6B — Goles en Directo (@golesendir_) November 24, 2022

Sin ninguna duda, al ver semejante espectáculo por parte de quién grabó el video, los periodistas que viajaron para acompañar la cita mundialista decidieron entrevistar a los cantantes. Ellos le respondieron al micrófono que “nuestra música es famosa en Ecuador, Costa Rica”. Y agregaron “todos los países latinos representados por nuestra música”, cabe resaltar que la canción que hizo llamar la atención de los caminantes por este sector, fue “La Rebelión”, entonada en su momento por el ya fallecido, Joe Arroyo.

Sobre la importancia de que se den estas muestras culturales y asimismo trasciendan fronteras para ser conocidas en otras partes del mundo, dijeron: “Sí se puede, podemos cambiar nuestro país... es muy importante”.

Para finalizar, puntualizaron sobre la importancia de transmitir la alegría que sienten por ser colombianos, a pesar de que no estén en su territorio: “hay que poner ese cariño que sentimos cuando estamos fuera de nuestro país”, cabe resaltar que se desconoce el nombre de los cafeteros y si residen en el país mundialista o viajaron únicamente para disfrutar del torneo que se juega desde el pasado 18 de noviembre e irá hasta el 20 de diciembre próximo.