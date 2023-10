¿Qué le pasó en Nacional contra Medellín?: Jhon Jairo Bodmer analiza el partido: “Estábamos teniendo el dominio”

“No se trata de quien tiene más la pelota, sino de quien convierte las oportunidades de gol, seis para cada uno, más efectividad del rival, pero construimos las mismas opciones del rival. Es una semana de trabajo, no es abrir el paraguas porque Nacional no da espera. Se deben obtener los resultados, pero quedo contento con el esfuerzo y en algunos pasajes vi lo que yo quiero del juego del equipo”, puntualizó el estratega.

“Al final fueron seis opciones para cada uno, fue arriesgado, pero si ganamos el partido el análisis sería otro. En el detalle, aún ganando, debo hacer los ajustes correspondientes. Así que vamos a variar, hoy variamos en la salida, no mucho, no por ellos, sino porque no se alcanzó a trabajar. El tema del resultado nos jugó en contra”.