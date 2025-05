Hansi Flick habla con cautela

Flick no quiere que suceda lo mismo y, de hecho, no considera que esté finalizado el trabajo. “Es un derbi y el Espanyol ha hecho muy buen trabajo en la segunda parte de la temporada. Tienen jugadores nuevos, clave, han mejorado mucho y tienen un estilo claro de juego. Para nosotros es muy importante estar centrados y tener claro desde el principio que queremos ganar los tres puntos”, apuntó.

Pero la prensa española ya los da como campeones e incluso le preguntaron si ya está negociando su renovación con el Barcelona. “No es momento de hablar de eso. Lo he dicho a menudo, que quiero hacer un año más y seguir trabajando para el Barça porque estoy muy contento aquí. Pero no hemos acabado. Tuve una cena con el presidente, lo pasamos muy bien, pero no se habló más. No hay nada hecho todavía, puedo esperar, no hay problema”, dijo.