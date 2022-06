Qué orgullo: artista pintó obra en honor al futbolista del Liverpool, Luis Díaz

Luis Díaz continúa de vacaciones. Mientras disfruta de su familia y seres queridos, las muestras de cariño no se detienen.

En Barrancas, Guajira, el periodista Álvaro Álvarez fue a visitarlo a su casa, donde estaba reunido con su familia. De obsequio le llevó una botella de vinagre para sazonar la comida, un detalle apreciado por la cultura guajira y que solamente se les brinda a los amigos.

”El mejor jugador del mundo, Lucho. Qué placer tenerte en mis brazos”, le dijo el comunicador.

Luis Díaz lo abrazó con gran emoción y le contestó: “¡Qué detallazo! Gracias por ese apoyo incondicional”, dijo Díaz mientras recibía feliz su regalo.

Además de regalos en Colombia, los elogios por su momento en el fútbol no paran. Iker Casillas, ídolo del Real Madrid, estuvo en Cartagena en un evento de una marca de la que es embajador y La Liga de España. En entrevista con Ricardo Henao Calderón, habló de lo que más admira de Luis Díaz.

“Me ha sorprendido la verdad. Cuando lo vi en el Porto, me pareció un jugador interesante, pero con tanta rapidez dar ese cambio me extrañó. He visto que se ha asentado muy bien, que se ha aclimatado al Liverpool que tampoco es fácil, a la Premier que es una liga muy competitiva. Estoy convencido que va a ser un jugador importante para Klopp”, destacó del guajiro.

En Liverpool lo esperan para empezar de nuevo la temporada y lograr los títulos. Mientras tanto, una artista conocida como LaganMakin en Instagram, se inspiró en el colombiano para su más reciente obra.

La mujer posó al lado de un enorme cuadro con el rostro del jugador colombiano en el Liverpool. La artista ya ha pintado a Muhammad Ali, Elvis Presley, Tommy Shelby, entre otros famosos e históricos.

Los hinchas del equipo que no logró ni la Champions ni la Premier, explotaron en elogios por la perfección de la obra en blanco y negro.

“Lo que pensamos los hinchas del Liverpool”, escribió la artista en el post.

Por el momento, Luis Díaz no ha comentado nada a la mujer artista que suele posar con aquellos personajes que pinta. El cuadro está avaluado en la página oficial de la mujer que pinta en 25.00 libras esterlinas.

El colombiano al parecer sigue en Barranquilla, donde se dedicó a entrenar con el Junior de Barranquilla.

CIES (Centro de Estudios), realizará un listado de los futbolistas más valiosos del Liverpool, en el cual, el guajiro figura como pieza crucial. Según la información, el colombiano lidera a su escuadra, siendo el jugador más importante del continente con una monumental suma de 110 millones de euros. En dicho listado, los tres primeros sitios los ocupan Kylian Mbappé, con un valor de 206 millones de euros; le sigue Vinicius Junior, con 185 millones de euros y el podio lo cierra Erling Halaand, con 153 millones de euros.

Ahora bien, junto a Díaz, sus compañeros, Alexander Arnold, Diogo Jota, Allison y Mohamed Salah aparecen un poco más abajo. En primer lugar, el lateral aparece con 87,4 millones de euros; mientras que el portugués (Jota) figura con 85,3 millones de euros. En cuanto a los números del golero brasileño, está valorizado con 68,4 millones de euros; y por último, el egipcio, con 55,5 millones de euros.