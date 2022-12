“Queremos hacer historia”: Walid Regragui, técnico de Marruecos, lanzó advertencia al seleccionado francés antes de la semifinal

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, aseguró que quieren “hacer historia y poner a África en la cima del mundo” venciendo a Francia, “la mejor selección” del panorama mundial, este miércoles (a las 2:00 p. m. hora de Colombia) en la segunda semifinal del Mundial de Qatar, duelo para el que tienen “hambre” y están “confiados”.

“Queremos hacer historia y poner a África en la cima del mundo. Si nos conformáramos con estar en semifinales, mucha gente estaría de acuerdo, pero yo no. Estamos entre los cuatro mejores y queremos llegar a la final”, señaló el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro ante el combinado francés.

Regragui insistió en que desean la primera final para un conjunto africano en una Copa del Mundo. “Intentaremos dar la sorpresa. ¿Por qué no llegar a la final? No estamos satisfechos con la semifinal, queremos ir más allá. Sé que no somos favoritos, pero tenemos confianza”, recalcó.

El seleccionador afirmó que lucharán por su “sueño” y buscarán la victoria “por África”. “Queremos ganar por los países en desarrollo, desde el punto de vista futbolístico. Estamos confiados, un poco locos”, declaró Regragui.

“Cuanto más lejos llegas, más difíciles son los partidos. Estamos jugando contra los campeones del mundo, con jugadores de talla mundial, y un muy buen entrenador, posiblemente el mejor del mundo”, analizó sobre Francia.

Marruecos buscará un puesto en la final con las dudas de sus dos centrales titulares, Nayef Aguerd y Romain Saïss, por lesión.

“Tenemos varias lesiones, pero tenemos un excelente cuerpo médico y están trabajando muy duro y llegando con buenas noticias todos los días”, informó. “Nadie está fuera por ahora, pero nadie está definitivamente dentro tampoco. Sacaremos el mejor equipo posible”, agregó.

Se espera que unos 20.000 aficionados marroquíes acudan al estadio Al Bayt para apoyar a su selección, por los que los ‘Leones del Atlas’ darán “todo”, para hacer “historia” por sus “hermanos” africanos. “Intento ser un buen ejemplo”, concluyó un Regragui que espera que su carrera podría “servir de inspiración” para otros en zonas socialmente desfavorecidas. “Estoy orgulloso de ello, pero mi misión es no emocionarme”, zanjó.

Inteligencia Artificial de Seedtag predice que Francia revalidará su título mundial

La Inteligencia Artificial de Seedtag, empresa de publicidad contextual, predice que la selección de Francia alzará el trofeo del Mundial de Qatar, revalidando su título, tras imponerse en la final a Argentina.

Mediante datos extraídos gracias a su tecnología de Inteligencia Artificial, LIZ, y teniendo en cuenta los parámetros relacionados con los artículos publicados en cada uno de los países sobre el interés generado por los semifinalistas, la relevancia de las figuras clave de las selecciones y su peso en el juego, así como el balance entre ataque y defensa, se ha determinado que, ante una previsible final entre Francia (37%) y Argentina (31%), serían ‘Les Bleus’ los que conquistasen el título.

Además, Francia cuenta con dos de sus delanteros en el Top 5 de jugadores que generan más interés, Kylian Mbappé (10 %) y Olivier Giroud (2,6 %). Sin embargo, para optar a lograr su segunda Copa del Mundo consecutiva deberá derrotar a la selección revelación, Marruecos, que se sitúa como candidato para el tercer puesto, con un 18% de probabilidades de ser campeón.

Por su parte, Leo Messi ocupa el podio del Top 5 de jugadores del torneo que generan más interés (29%), y es favorito para hacerse con el ‘MVP’ del torneo. Mientras, los croatas son los que menos probabilidades tienen de ser campeones (14%), incluso por debajo de Marruecos.

*Con información de Europa Press