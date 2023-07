¿Quiénes serían los colombianos que esperarían a Dávinson Sánchez en su nueva liga? El equipo que lo quiere tiene nómina de lujo

No más té, ni Big Ben. Londres ya no sería el hogar de Dávinson Sánchez. El defensor colombiano ya tiene más de siete años jugando en suelo europeo, habiendo tenido un paso exitoso en el Ajax de Holanda y un periplo irregular en el Tottenham Hotspur, del Reino Unido. No obstante, los días en la élite del fútbol mundial podría terminar para él.