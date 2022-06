‘Rafa’ Nadal intentará estar en Wimbledon y reveló la noticia que todos estaban esperando

El tenista español Rafael Nadal afirmó este viernes que piensa “intentar jugar Wimbledon”, luego de confirmar tener buenas sensaciones con su nuevo tratamiento en el pie.

“Mi intención es intentar jugar Wimbledon si había alguna posibilidad. Esta semana de entreno aquí me dice que puede haber posibilidad”, dijo Nadal en rueda de prensa en Palma de Mallorca.

“Viajo el lunes a Londres”, añadió Nadal antes de matizar que su intención ahora es jugar y “si cuando pasen los días las cosas no van como quisiera, pues ya veríamos”.

Nadal afirmó estar satisfecho con su nuevo tratamiento para el pie.

“Llevo una semana sin ir cojo. Estoy contento. En mi día a día he sufrido un poquito, unos dolores diferentes de lo que tenía, que para mí es un avance”, afirmó Nadal.

“Lo que se hizo en Barcelona no es una cosa 100 % inmediata, pero inmediatamente se notan cambios. Los he notado”, dijo Nadal, añadiendo que “de alguna manera me ha bajado el dolor ese que no me dejaba apoyar”.

El jugador inició, después de su victoria en Roland Garros, un tratamiento de “radiofrecuencia pulsada” con el objetivo de disminuir el dolor causado por el nervio.

El tratamiento provoca que los nervios que afectan a la zona de la lesión de Nadal se queden adormecidos.

Nadal sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa e incurable, que se caracteriza por la deformación de uno de los huesos del pie.

“Es una alteración en el desarrollo de su hueso que se produce en la infancia, pero aparece o da la cara en la edad adulta”, explicó el doctor Antoni Dalmau, jefe de la unidad de pie y tobillo del Hospital Asepeyo San Cugat barcelonés, a la radio Cadena Ser.

“El gran problema es que cuando la diagnosticas, ya está (la enfermedad) establecida”, añadió Dalmau, quien explicó que en las primeras fases, la dolencia se puede combatir con tratamientos conservadores, que en los siguientes estadios ya no servirían.

La enfermedad acaba generando una artrosis, lo que “no tiene cura y lo que vas a buscar es quitar el dolor”, dijo Dalmau. Esa ha sido la base de las constantes modificaciones en el calendario del español.

Noticia confirmada

Después de la información ofrecida por la prensa durante la última semana, el tenista español confirmó que va a ser padre por primera vez. “Voy a ser padre, no acostumbro a hablar de mi vida personal porque considero que ya estoy bastante expuesto en mi vida profesional”, se limitó a afirmar en la rueda de prensa.

Los rumores sobre el embarazo de la mujer del tenista, Mery Perelló, corrían ya desde Roland Garros, pero las especulaciones se dispararon después que la revista Hola afirmara esta semana poder confirmar la paternidad del tenista.

Nadal prefirió no abundar más, recordando que él y su entorno prefieren “por tranquilidad” vivir con “un perfil bajo”.

“La forma en que cambia la vida no lo sé, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional”, añadió el tenista.

*Con información de AFP.