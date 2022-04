Rafa Nadal regresa a entrenamientos de cara al Roland Garros

Así amaneció el tenis 🇪🇸 en el Ranking ATP:



🇪🇸 No. 4 Rafael Nadal

🇪🇸 No. 11 Carlos Alcaraz *

🇪🇸 No. 18 Roberto Bautista

🇪🇸 No. 19 Pablo Carreño

🇪🇸 No. 27 Alejandro Davidovich *

🇪🇸 No. 32 Albert Ramos



* mejor posición de su carrera