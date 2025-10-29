Rafael Dudamel suena para llegar a histórico club del FPC: dejó Pereira y caería parado

Tras varios días de rumores, la tarde de este miércoles, 29 de octubre, acabó siendo definitiva en la relación laboral entre Deportivo Pereira y Rafael Dudamel. El venezolano, oficialmente, no es más técnico del matecaña.

Tan pronto como se supo, la prensa deportiva nacional empezó a vincular el nombre de Rafael Dudamel como firme candidato para dirigir a Independiente Santa Fe. Sin embargo, dieron detalles claves en cuanto al tema.

“No han recibido, por ahora, llamada de Santa Fe”

Pero el rumor empezó a perder fuerza con la información que entregó el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X. Allí, fue claro: “Sobre el rumor de Dudamel a Santa Fe, no han recibido, por ahora, llamada cardenal”.

#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia



RAFAEL DUDAMEL



Renunció a la dirección técnica del Pereira por justa causa: le deben dos meses de sueldo y, aparte, se incumplió un compromiso de pagos.



Sobre el rumor de Dudamel a Santa Fe, no han recibido, por ahora, llamada… pic.twitter.com/Upl7U9SOec — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 29, 2025

Las cosas podrían cambiar, pues Santa Fe no tiene técnico en propiedad desde que Jorge Bava dejó la institución hacia finales de septiembre. En su reemplazo, de manera interina, agarró Francisco López el equipo, pero no ha encontrado el camino del triunfo y la regularidad.

Eso sí, también se ha conocido que Santa Fe maneja otros nombres para que lleguen al banquillo. Uno de ellos sería Pablo Peirano, quien ya dirigió al club, como técnico en propiedad, desde finales de 2023 hasta principios de 2025.

Se vienen semanas claves en cuanto al tema. Dudamel sabe perfectamente lo que es Independiente Santa Fe, pues cuando se desempeñó como portero profesional defendió el escudo del cuadro albirrojo capitalino.

Hoy Independiente Santa Fe juega su quita final continental, a la distancia deseándoles el mayor de los éxitos. pic.twitter.com/VGTDUyycPC — Rafael Dudamel (@rafaeldudamel) November 25, 2015

Más opciones para Dudamel en Colombia

Hace un par de semanas atrás, antes de que estallara la crisis del Deportivo Pereira, a Dudamel lo vincularon con Millonarios. Sin embargo, el embajador tiene técnico en propiedad, Hernán Torres, y el tema fue perdiendo fuerza.

Millonarios y Santa Fe son los dos equipos con los que se ha vinculado a Dudamel en rumores. Ahora bien, otras escuadras, como Atlético Nacional, también estarían en busca de entrenador en propiedad para 2026 y ahí encajaría el nombre del venezolano. Sin embargo, no hay nada seguro.

Así anunció Deportivo Pereira la salida de Rafael Dudamel

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que, a partir de la fecha, el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional”, arrancó afirmando Pereira en su comunicado oficial.

Comunicado oficial del Deportivo Pereira sobre la salida de Rafael Dudamel. | Foto: Prensa Deportivo Pereira.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Dudamel y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando del equipo”, añadieron.