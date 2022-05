Rayo Vallecano y el negocio que incluye a otro colombiano para acompañar a Falcao

Las dudas en el Rayo Vallecano sobre la continuidad de Andoni Iraola al frente del equipo se han disipado con el final de la campaña en la liga española. El técnico que los llevó de vuelta a primera división, e incluso los puso a soñar con puestos europeos, estará al menos un año más sobre la línea con la ilusión de mejorar lo hecho este año, en que el objetivo era evitar el descenso.

Los rayistas vivieron momentos de nerviosismo en los primeros cuatro meses de 2022, cuando las victorias no llegaban y empezaban a sumirse en una profunda crisis por la falta de gol. Al tiempo que eso sucedía, Falcao García se encontraba fuera de las canchas por una lesión muscular que se prolongó más de lo esperado.

Falcao García se lamenta por una ocasión perdida ante el Villarreal - Foto: Getty Images

Afortunadamente, Iraola y sus dirigidos encontraron la fórmula para volver a ganar y cosecharon una buena cantidad de puntos en el final del torneo para confirmar definitivamente que se quedan instalados en la máxima categoría del fútbol español. Granada, Levante y Alavés son los equipos que estarán en segunda la próxima temporada.

Para el Rayo el objetivo nuevamente será mantenerse entre los 20 equipos de La Liga, una tarea que ahora tendrá como nuevos rivales a Valladolid, Almería y otro equipo aún por definir en los playoffs de ascenso. Para eso, la intención es mantener el grueso de la plantilla y sumarle algunas otras fichas en el mercado de pases que está a punto de abrirse en Europa.

“Creo que en muchos casos no depende del entrenador la confección de la plantilla. El club tendrá que tomar decisiones no solo respecto a los que acaban contrato sino a los que sigan o no sigan”, dijo Iraola sacándose responsabilidad de lo que suceda en la ventana de fichajes, aunque confía en mantener a los jugadores claves como Alejandro Catena, Óscar Trejo, Santi Comesaña, entre otros.

¿Regresa Arboleda?

En ese sentido, la preocupación está puesta sobre los que sí tienen grandes posibilidades de salir, como el portero macedonio Stole Dimitrievski, que en el mercado de invierno estuvo sonando con fuerza para llegar al FC Barcelona como suplente de Ter Stegan y reemplazo de Neto.

Dimitrievski confesó hace poco que ya tenía los términos contractuales acordados con el conjunto culé, pero Neto se negó a salir en venta y eso derrumbó las negociaciones que, en ese punto, hubieran evitado que el colombiano Iván Mauricio Arboleda tuviera que salir cedido de regreso a Argentina.

Arboleda actualmente tiene contrato con Newell’s hasta diciembre de este año, sin embargo, en España explican que tiene una cláusula de regreso si así lo pide la dirigencia del Rayo, algo que se dará si o sí, en caso de que pierdan a su arquero titular y tengan que salir a buscar opciones.

Luca Zidane, hijo de Zinedine, es el otro guardameta con el que cuenta Iraola, pero la necesidad de contar con un hombre de más experiencia los obliga a confiar en el colombiano que no alcanzó a jugar ni un minuto en su paso fugaz por Vallecas.

La decisión de volver a Argentina no se dio por discusiones con el cuerpo técnico o problemas externos, sino por el deseo de Arboleda de sumar los minutos que ante la sombra de Dimitrievski no podía tener. Si la promesa ahora es ser considerado como una opción para el puesto de titular, el portero no se lo pensará dos veces para regresar a Europa y cumplir el sueño por el que decidió poner fin a cinco temporadas consecutivas con Banfield, el equipo que lo formó, le dio la oportunidad y lo convirtió en una figura del fútbol argentino.