Real Madrid le da malas noticias a su afición; así lo decidió Carlo Ancelotti

El entrenador del Real Madrid dio por terminado el mercado de fichajes para el cuadro blanco este verano, ya que apuntó que están “bien” como están, y recordó la importancia de hacer una buena pretemporada, que comenzará con el Clásico en Las Vegas (Estados Unidos) contra el Barça, “nunca un amistoso”.

“Tenemos una pretemporada importante, nos gusta ir a Estados Unidos, vamos a competir contra equipos muy fuertes, que tienen diferentes estilos, nos viene bien a nosotros jugar con equipos de diferentes estilos para preparar bien la temporada”, dijo este jueves en una rueda de prensa del Soccer Champions Tour.

El conjunto blanco se prepara de momento en la capital española antes de iniciar la habitual gira por Estados Unidos, con los refuerzos de Rüdiger y Tchouameni. “No puedo hablar de los fichajes (en la rueda de prensa), pero todo ha acabado. No fichamos a nadie más, estamos bien”, apuntó sobre si habrá más incorporaciones.

“Sigo motivado porque he ganado en el pasado. Me dio mucha felicidad y quiero seguir este momento. Queremos repetir, hemos ganado y no queremos que otro lo saboree”, añadió en la rueda de la gira que les llevará a Las Vegas, San Francisco y Los Angeles y que les medirá con el Barcelona, el Club América y la Juventus.

El técnico italiano explicó las opciones para jugar de delantero, principal preocupación de los hinchas que esperaban algún otro movimiento en el mercado. “Tenemos muchas opciones. Benzema es el primero, pero puede ser una temporada distinta, extraña con el Mundial en medio. Hazard puede jugar de nueve y también Asensio. Tenemos a Borja Mayoral, a Mariano, la cantera. Son días para darles confianza, probar a todos, y si Karim está disponible va a jugar”, apuntó.

Además, Ancelotti fue preguntado por ese Clásico del próximo 23 de julio. “Vamos a jugar en un estadio fantástico. Nunca es un amistoso contra el Barcelona. Es el rival que más respeto y rivalidad tenemos. Será un espectáculo como siempre un Real Madrid-Barcelona”, afirmó, recordando que tienen la obligación de dar una alegría a la afición que no les puede ver en España.

“Estamos trabajando para tener al equipo lo mejor posible. No es fácil hacerlo mejor que el año pasado, pero en nuestra mente está intentar mejorar. Tenemos opciones de jugar con varios sistemas. Rüdiger y Tchouameni aportan calidad, son lo mejor que se podía encontrar en sus posiciones”, terminó.

Buscan más títulos

Thibaut Courtois, que se encontraba sentado junto a Ancelotti, corroboró que la ambición propia y de sus compañeros es seguir dando alegrías a la afición. “La expectativa para esta temporada es seguir ganando trofeos. Quiero repetir la adrenalina. Estamos trabajando muy duro en la pretemporada para estar preparados en el primer partido importante ante el Eintracht Frankfurt en la Supercopa de Europa”, dijo.

El arquero reconoció la importancia de empezar con buen pie la competición doméstica en una temporada “diferente” con el Mundial de por medio. “Espero tener un buen comienzo con el Real Madrid y después con Bélgica, donde esperamos llegar lo más lejos posible”, apuntó.

Courtois fue el encargado de amargarle la noche a Díaz, Mané, Salah y compañía en la final de Champions - Foto: AP

Para ello, la pretemporada será importante para entonarse físicamente. “En el Mundial todos estarán bien porque no se juega en junio, a principio de temporada todos estamos mejor. La dificultad puede llegar después de Navidad, cuando hay más partidos, pero tenemos una plantilla muy grande para manejarlo”, añadió.

La responsabilidad estará puesta entonces en la base del equipo, la cual conforma el propio Courtois junto a David Alaba, Casemiro, el recién renovado Luka Modric y Karim Benzema, gran responsable de las históricas remontadas que los llevaron a la decimocuarta Champions en París.

*Con información de Europa Press.