Real Madrid salió a jugar sin Kylian Mbappé: se supo la razón de su ausencia en el Mundial de Clubes

Mbappé no jugó frente al Al-Hilal, pero a la nómina del Real Madrid no le faltaron figuras. Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold hicieron su debut oficial, luego de llegar en este mercado de verano procedente de la Premier League.

En relación con la situación de Mbappé, Alonso aseguró que sus planes cambiaron por el intenso calor que hace en Miami. “Me preocupa cero porque es lo que hay y creo que en eso no puedo hacer nada. En algo que no tengo control, pues intento no preocuparme e intentar llevarlo. Evidentemente, condiciona mucho por el horario, por la zona en la que estamos. Pero eso ya no podemos cambiarlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que saber adaptarnos en diferentes momentos del partido, en diferentes fases. El ritmo va a condicionarlo mucho y tenemos que llevarlo bien”, reiteró.