Referente del Real Madrid le responde a Vinicius por polémicas declaraciones contra España; “Puedo presumir”

“No considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural, creo que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista. Viven muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor ahí en mi barrio, en Leganés, hablo por lo que me toca. Y bueno, ya te digo, puedo presumir de que España no es para nada un país racista”, sostuvo.