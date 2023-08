Refuerzo oportuno: Junior inscribió a sorpresivo volante, en pleno cierre del mercado de pases

Con la coyuntura de que Damir Ceter no superó los exámenes médicos y tuvo que decirle adiós a Junior, quedó un interrogante en el aire: ¿faltará otro jugador para reforzar al tiburón? Si bien no se inscribió a otro delantero, el club logró meter a un volante conocido en la institución.

El regreso de un sorpresivo volante a Junior

Ángel tuvo una participación destacada en varios cotejos a servicio de Junior; esto lo catapultó al fútbol internacional, exactamente al Newell’s Old Boys de Argentina, pero no pudo jugar mucho tiempo ante las lesiones. Tan solo disputó un par de compromisos, pero poco se vio de Ángel.

¿Qué dijo Damir Ceter sobre su no llegada al Junior?

Intentando defenderse de lo ocurrido, sentenció que “a nivel muscular no tengo ningún problema. El hecho es que de pronto no hago buenos calentamientos o la forma cómo me entrenan no es la correcta para el físico y para lo que puedo dar como futbolista. No se combina un buen entrenamiento, un buen descanso, una buena preparación”.