Regresó a los medios: Víctor Hugo Aristizábal reveló la grave operación a la que fue sometido

En diálogo con el programa ‘La Red’, el referente indicó que le daba muchísimo miedo no volver a caminar; sin embargo, todo salió bien y solo quedaron palabras de agradecimiento al cuerpo médico que lo atendió.

“Yo creo que la gente ya sabía que no había podido estar con ustedes por motivos de salud (...) Ya la gente me preguntaba, me escribía y se preocupaba por mí. Aprovechamos ese momento que pasé por dos meses, pero bueno, ahí vamos, y ya descubrí que la gran riqueza universal es la salud. Cuídenla”, fue el mensaje inicial de ‘Aristigol’ en dicho espacio de opinión, que comanda Antonio Casale.