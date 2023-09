Revelan el candidato oculto para ser técnico de Atlético Nacional: es colombiano y tiene trabajo

Rumores de un nuevo técnico

El otro nombre que se ha informado

Leonel Álvarez quiere dirigir Atlético Nacional

A los nombres de Russo y Restrepo se sumó Leonel Álvarez, que no ocultó que espera tener la posibilidad de entrenar al equipo que sacó campeón de la Libertadores en 1989, marcando el penal decisivo ante Olimpia, de Paraguay.

Además, señaló que no tiene ningún problema con la directiva del verdolaga, tras los rumores que han indicado que no lo quieren en el club por una demanda frente al TAS por el traspaso de Marlos Moreno al Manchester City.

“Eso es mentira totalmente, yo no demandé absolutamente a nadie, yo no puse plata para el TAS tampoco, porque yo no participé absolutamente en nada de esto, aparece la escuela como único ítem, que de pronto creería un directivo que yo demandé”, explicó el técnico, que en Colombia ha entrenado al Cali, Medellín y Águilas Doradas.