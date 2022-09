Revelan el posible destino de Luis Suárez después del Mundial de Catar 2022

El ‘Pistolero’ no continuará en Nacional de Uruguay para el próximo año.

Semana agitada ha tenido Luis Suárez como tema principal en el fútbol uruguayo. Todo arrancó el pasado martes, cuando el presidente del Club Nacional aseguró que no continuaría para el 2023 y no quería dar “falsas expectativas” a la ola de hinchas que se volcaron en redes sociales para convencerlo de volver a mitad de año.

El ‘Pistolero’ tomó la decisión de volver a su país después de terminar contrato con el Atlético de Madrid, equipo que lo descarto y lo dejó en libertad para definir su rumbo. Después de sonar para Boca Juniors e incluso otros equipos del ‘viejo continente’, Suárez se decantó por regresar a Uruguay y allí preparar lo que sería su última participación en un Mundial.

Pero la gasolina se acabó, pues en Nacional aseguran que no podrán competir con las ofertas que le puedan llegar después de Catar 2022. “Luis hizo un gran esfuerzo por venir y, cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez, así fue como lo arreglamos”, fueron las palabras del presidente José Fuentes en Punto Penal.

Al tiempo que eso sucedía en el ‘Bolso’, Suárez emprendía su viaje hacia Austria, donde lo esperaba el cuerpo técnico de Diego Alonso, con el objetivo de seguir diseñando el grupo de convocados para la cita orbital que se disputará entre noviembre y diciembre de este año.

Alonso, que para esta convocatoria no pudo contar con Edison Cavani, se la jugó por poner a Lucho de titular ante Irán este viernes, en el primero de los dos juegos que disputarán en Europa. No obstante, las cosas no salieron como las tenían pensadas, pues el juego terminó en derrota 1-0 con un tímido juego ofensivo, además de la alarmante lesión de Ronald Araujo, central del FC Barcelona.

Suárez no solo actuó como referente de ataque, sino que hizo las veces de capitán ante la ausencia de Diego Godín. Medios uruguayos explicaron que la venda con la que jugó en la mano derecha se debía a un golpe que recibió en el más reciente juego con Nacional, que le provocó una pequeña fisura en los dedos.

Ilusión para el futuro

Y es que el Mundial marcará el final de una era dorada con Suárez como protagonista, justo antes de decidir donde quemará sus últimos cartuchos antes de tomar la decisión del retiro. Nacional no será, pero desde ya en el sur del continente vaticinan con las opciones que han llegado a tocar su puerta.

El diario Olé, por ejemplo, asegura que Los Ángeles Galaxy ha tocado la puerta del ‘Pistolero’ para llevarlo a formar pareja de ataque con el ‘Chicharito’ Hernández, sin embargo, en Uruguay, el diario Ovación, apunta que la opción más cercana es el Inter de Miami, que tiene un plan para juntar a varios exjugadores de Barcelona en su nómina, entre ellos Lionel Messi al final de su contrato con el París Saint Germain.

Suárez será jugador libre después de terminar el campeonato uruguayo - Foto: REUTERS

Aunque la MLS toma la delantera para llevárselo, en Europa no descartan un regreso que por estos días está de moda después de lo sucedido con James Rodríguez al Olympiacos.

En todo caso, la mente de Suárez está solo puesta en Catar 2022 y así se lo ha dejado claro a los periodistas que constamente le preguntan acerca de su futuro. “Jugar un cuarto Mundial es un orgullo. Un premio propio por haber luchado y rendir en la Celeste, un premio al trabajo y la ilusión de ir a competir al Mundial”, dijo en una reciente rueda de prensa.

“Vamos a intentar ser campeones porque tenemos jugadores, también sabemos lo difícil que es cada partido, pero estamos con la ilusión intacta”, concluyó.