Revelan lo que ocurrió con Jarlan Barrera, en el camerino del Atlético Nacional, tras perder la final con Millonarios

Aunque ya han pasado varios días de la consagración de Millonarios en el fútbol colombiano, varias repercusiones se han hecho sentir con sucesos que no se evidenciaron en las cámaras de la transmisión oficial. Uno de ellos fue el ambiente en el camerino de Atlético Nacional, tras perder en la tanda de penales.

El más afectado fue Jarlan Barrera, hombre que dilapidó el quinto penal que le dio luego la oportunidad a Millonarios de anotar el gol del título. Las críticas le llovieron por doquier al volante que hace un año era el héroe en el club, al ser el anotador del gol del título ante Tolima.

Jarlan Barrera, botó el penal más importante de la serie con Millonarios - Foto: Win Sports

Bajo este panorama, el técnico Paulo Autuori entregó detalles de lo que pasó tras la pesadilla en El Campín. El brasileño contó que luego de fallarlo, lo consoló y le dio algunos consejos para que levantara el ánimo, ya que el fallar un penal le puede suceder a cualquier futbolista y en el fútbol se presentan estas cosas.

“Lo que he hablado con él es lo que hablo siempre con todos. Mi mirada siempre es hacia el ser humano. Es lo primero. Esto pasa en la vida. No va a ser lo último que va a tener dentro del fútbol ni fuera del fútbol, que es peor. Uno tiene que estar preparado. Lo primero que hice fue hablar con Jarlan y hablar de esto. ‘Adelante muchacho’. Nosotros vivimos entre alegrías y tristezas, victorias y derrotas, bien y mal”, dijo el estratega en rueda de prensa previo al duelo por Libertadores.

Además, agregó: “El fútbol es generoso porque te permite un cambio inmediato. Puedes cambiar en el partido siguiente. Y a veces en la vida se demora un montón de tiempo para poder recuperarse. No puede quedarse destruido porque ya ha hecho cosas y lo que ha hecho nadie ni nada lo va a borrar. Continuar fuerte, fortalecerse en estos momentos, pero no se puede bajar. Tenemos el día siguiente y siempre es posible hacer cosas”.

Paulo Autouri, técnico de Nacional. - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Jarlan, afuera de los convocados a Libertadores

Atlético Nacional no ha tenido tiempo de digerir la derrota de la final histórica ante Millonarios del pasado fin de semana y ya tiene que levantar cabeza para disputar un nuevo compromiso. Será el de este martes, 27 de junio, ante Patronato de Paraná de Argentina por la última fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores.

El cuadro verde, que se encuentra clasificado con anterioridad a la siguiente fase, cumplirá el calendario previsto en busca de una victoria que haga olvidar el amargo trago del subcampeonato. Desde la fecha 4 se sabía que los verdolagas habían logrado su tiquete, beneficiados en parte por los resultados de los otros duelos.

Ahora, y de cara al juego en Colombia, a los dirigidos por Paulo Autuori solo les interesa ganar y que su rival directo por la punta del grupo H, Olimpia de Paraguay, no lo haga ante Melgar de Perú. De sumar los tres puntos ante los argentinos, Nacional llegaría a 13 unidades, a la espera que los guaraníes no lo hagan para que no los sobrepasen por uno.

Aunque para este juego hay cosas importantes en disputa, Paulo Autuori, entrenador de Nacional, decidió darles descanso a varios titulares, entre ellos Jarlan Barrera, al que parece haberle cobrado por rematar de manera tan displicente el penal de la gran final ante Millonarios, que terminó condenando a la derrota a los suyos.

También quedaron por fuera del grupo de convocados para este martes, habituales en el esquema como Yerson Candelo, Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Cristian Zapata, todos hicieron parte de la final del pasado sábado. En su lugar, el brasileño decidió poner a una gran cantidad de canteranos que serán comandados por Tomás Ángel, como el de más minutos sumados.

El compromiso, que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, puede que tenga un clima tenso, tras el reencuentro de los jugadores con la afición tras la pérdida en Bogotá. Aunque no se ha anunciado nada por parte de los aficionados, causará relevancia cómo será el recibimiento para el equipo desde las 7:00 p. m., cuando inicie el juego.