Deportes

Revienta lucha entre Bayern Múnich de Luis Díaz y Liverpool: prensa europea reveló estado de la tensión

En la próxima ventana de transferencias, el equipo del colombiano tendría una puja fuerte con el exclub del guajiro. Habrá que ver quién se impone por quedarse con la figura que llama la atención en Europa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de diciembre de 2025, 3:51 p. m.
Bayern Múnich de Luis Díaz ha entrado en la puja por quitarle un fichaje a Liverpool
Bayern Múnich de Luis Díaz ha entrado en la puja por quitarle un fichaje a Liverpool Foto: Getty Images

En una nueva disputa de clubes parecen haber entrado Bayern Múnich, de Luis Díaz, y el exequipo del colombiano, Liverpool, quienes se estarían dispuestos a luchar por el fichaje de una figura que milita en el balompié inglés, más especialmente en el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Quien estaría en medio de toda esa tensión es el defensa, Marc Guéhi, el cual tendría al filo de la silla a los dos clubes en mención, además de Real Madrid y Barcelona, que lo ven como un buen prospecto para sumar en el próximo mercado de fichajes.

Marc Guéhi es el jugador apetecido por los más grandes clubes de Europa
Marc Guéhi es el jugador apetecido por los más grandes clubes de Europa Foto: Getty Images

Mundo Deportivo, de suelo catalán, es quien le sigue la pista a la información para saber si será una incorporación que se le embolate al Barca. Estos se adentran en la nota publicada, dando a conocer las características y situación contractual del jugador.

“Marc Guéhi, central diestro de 25 años del Crystal Palace, es uno de los defensas que tienen apuntados en sus agendas las direcciones deportivas de los grandes clubs europeos por su proyección y porque el 30 de junio de 2026 acaba contrato”, destacan del defensa en cuestión.

Ciclismo

Murió Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, pionero del ciclismo colombiano y campeón de la Vuelta a Colombia

Deportes

Santa Fe define el reemplazo de Harold Santiago Mosquera: esta es la lista de candidatos

Deportes

El valor que pagarían por James Rodríguez en su nuevo destino: el 10 estaría cerca de “sellar su fichaje”

Deportes

Atlético Nacional hizo rebaja: se filtró la cifra exacta que cobrarán por Marino Hinestroza

Deportes

Mientras Daniel Muñoz vale esto en Europa al fin del 2025, Jhon Arias y Yáser Asprilla se devalúan así

Deportes

Premier League en Navidad: canal y hora para ver los partidos del ‘Boxing Day’ desde Colombia

Deportes

Los dos nuevos fichajes confirmados en el Junior de Barranquilla: armó delantera de lujo

Deportes

Goleador de la Liga de Ecuador es seguido por Millonarios y América de Cali: rojos y azules, a romper el mercado

Deportes

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Deportes

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

En la actualidad, el jugador está por terminar el vínculo con Palace, de donde saldría por una cifra alta, o hasta gratis si se llegan a vencer los términos: “En el Crystal Palace desde 2021, tras una cesión al Swansea, está valorado ahora en unos 45 millones de euros, pero al final de temporada quedará libre", apuntan.

Bayern Múnich salta al negocio

Conforme a lo que pudo conocer Mundo Deportivo, la situación cambió en las últimas semanas ante la aparición de un pretendiente como Bayern Múnich.

Si bien los alemanes antes deberán definir salidas de su plantel, la cúpula más alta de directivos ya empezó las gestiones para ganarles la carrera a todos los demás por Guéhi.

“Bayern, de la mano de su director deportivo, Max Eberl, ya ha iniciado conversaciones con sus representantes de cara a su incorporación a coste cero en el verano de 2026, aunque la operación dependería de lo que pase con el futuro de dos de los centrales del club bávaro: Dayot Upamecano y Min-jae Kim", es como se mueve la situación en el cuadro de Múnich.

De menos a más van los alemanes, quienes ven en dicho futbolista una oportunidad jugosa para llevarse un defensor que cuenta con un gran potencial y es apetecido por los más grandes de Europa.

Efecto Luis Díaz en Bayern Múnich fuerza un mercado de pases diferente: joya sudamericana tiene acuerdo verbal

“Bayern ha acelerado el contacto al conocer que FC Barcelona y Liverpool están seriamente interesados en hacerse con sus servicios, con el Real Madrid también a la expectativa. El Liverpool ya estuvo cerca de ficharle el pasado verano”, dicen de la puja que ya cuenta con un tiempo de haberse desatado.

“Guéhi es una joya en el mercado a la que todos están atentos”, termina diciendo el medio en mención, que remarca la incidencia que tendrá el nombre del jugador inglés, pero de raíces anglomarfileñas en el próximo mercado de finales de 2025 e inicios del 2026.

Mas de Deportes

Roberto 'Pajarito' Buitrago

Murió Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, pionero del ciclismo colombiano y campeón de la Vuelta a Colombia

Bogotá. Noviembre 13 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Alianza Valledupar FC, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 20, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe define el reemplazo de Harold Santiago Mosquera: esta es la lista de candidatos

James Rodríguez se quedó sin equipo al final de 2025. La MLS es uno de los posibles destinos que tendría el 10.

El valor que pagarían por James Rodríguez en su nuevo destino: el 10 estaría cerca de “sellar su fichaje”

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles con Atlético Nacional en Copa Libertadores.

Atlético Nacional hizo rebaja: se filtró la cifra exacta que cobrarán por Marino Hinestroza

Daniel Muñoz, Jhon Arias y Yáser Asprilla; cambios en sus valores en el mercado a finales de 2025

Mientras Daniel Muñoz vale esto en Europa al fin del 2025, Jhon Arias y Yáser Asprilla se devalúan así

Viene un fin de semana lleno de fútbol en la Premier League.

Premier League en Navidad: canal y hora para ver los partidos del ‘Boxing Day’ desde Colombia

Junior de Barranquilla está armando una tromba para el 2026.

Los dos nuevos fichajes confirmados en el Junior de Barranquilla: armó delantera de lujo

Daniel Valencia, delantero ecuatoriano.

Goleador de la Liga de Ecuador es seguido por Millonarios y América de Cali: rojos y azules, a romper el mercado

¿James Rodríguez regresaría a un equipo donde ya jugó? Desde México dan detalles.

Prensa mexicana filtra posible regreso de James Rodríguez a club donde ya jugó: fue borrado y hay dudas

Luis Díaz en el video navideño del Bayern Múnich en este 2025.

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Noticias Destacadas