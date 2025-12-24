Revienta lucha entre Bayern Múnich de Luis Díaz y Liverpool: prensa europea reveló estado de la tensión

En una nueva disputa de clubes parecen haber entrado Bayern Múnich, de Luis Díaz, y el exequipo del colombiano, Liverpool, quienes se estarían dispuestos a luchar por el fichaje de una figura que milita en el balompié inglés, más especialmente en el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Quien estaría en medio de toda esa tensión es el defensa, Marc Guéhi, el cual tendría al filo de la silla a los dos clubes en mención, además de Real Madrid y Barcelona, que lo ven como un buen prospecto para sumar en el próximo mercado de fichajes.

Marc Guéhi es el jugador apetecido por los más grandes clubes de Europa Foto: Getty Images

Mundo Deportivo, de suelo catalán, es quien le sigue la pista a la información para saber si será una incorporación que se le embolate al Barca. Estos se adentran en la nota publicada, dando a conocer las características y situación contractual del jugador.

“Marc Guéhi, central diestro de 25 años del Crystal Palace, es uno de los defensas que tienen apuntados en sus agendas las direcciones deportivas de los grandes clubs europeos por su proyección y porque el 30 de junio de 2026 acaba contrato”, destacan del defensa en cuestión.

En la actualidad, el jugador está por terminar el vínculo con Palace, de donde saldría por una cifra alta, o hasta gratis si se llegan a vencer los términos: “En el Crystal Palace desde 2021, tras una cesión al Swansea, está valorado ahora en unos 45 millones de euros, pero al final de temporada quedará libre", apuntan.

Bayern Múnich salta al negocio

Conforme a lo que pudo conocer Mundo Deportivo, la situación cambió en las últimas semanas ante la aparición de un pretendiente como Bayern Múnich.

Si bien los alemanes antes deberán definir salidas de su plantel, la cúpula más alta de directivos ya empezó las gestiones para ganarles la carrera a todos los demás por Guéhi.

“Bayern, de la mano de su director deportivo, Max Eberl, ya ha iniciado conversaciones con sus representantes de cara a su incorporación a coste cero en el verano de 2026, aunque la operación dependería de lo que pase con el futuro de dos de los centrales del club bávaro: Dayot Upamecano y Min-jae Kim", es como se mueve la situación en el cuadro de Múnich.

De menos a más van los alemanes, quienes ven en dicho futbolista una oportunidad jugosa para llevarse un defensor que cuenta con un gran potencial y es apetecido por los más grandes de Europa.

“Bayern ha acelerado el contacto al conocer que FC Barcelona y Liverpool están seriamente interesados en hacerse con sus servicios, con el Real Madrid también a la expectativa. El Liverpool ya estuvo cerca de ficharle el pasado verano”, dicen de la puja que ya cuenta con un tiempo de haberse desatado.

“Guéhi es una joya en el mercado a la que todos están atentos”, termina diciendo el medio en mención, que remarca la incidencia que tendrá el nombre del jugador inglés, pero de raíces anglomarfileñas en el próximo mercado de finales de 2025 e inicios del 2026.