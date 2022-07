Rivaldo ve como favorita a Colombia en la Copa América femenina 2022

La Selección Colombia femenina ha hecho honor a su localía. Responde a los más de 16 mil espectadores por partido que ha tenido en el Pascual Guerrero de Cali con resultados.

La Tricolor es líder del grupo A con nueve puntos y esperará a la última fecha para sellar su clasificación.

La última presentación de las de Nelson Abadía fue contra Ecuador. El rival se la puso difícil a las colombianas, que abrieron el marcador en media hora de partido, tras una gran definición de Mayra Ramírez, asistida por Leicy Santos con un balón al vacío.

Las dirigidas por Emily Lima reaccionaron con rapidez para igualarlo a los 34, con el gol de Nicole Charcopa.

El gol del triunfo llegó gracias a la juvenil y joya del fútbol femenino cafetero, Linda Caicedo.

La fecha de cierre será contra Chile este miércoles 20 de julio a las 7 de la noche en el estadio Centenario de Armenia. De la zona, Bolivia ya no tiene posibilidad de clasificarse.

A las semifinales acceden los dos primeros del grupo y la selección que disputará el partido por el quinto puesto en el que estará en juego el repechaje a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Australia & Nueva Zelanda 2023 y un cupo a los Juegos Panamericanos.

“Por lo que he visto hasta ahora, me da la sensación de que Brasil y Colombia son los equipos más fuertes del torneo, por lo que no me sorprenderá verlos disputar la final”, dijo Rivaldo, histórico jugador de la canarinha con la que fue campeón de la Copa América de 1999 en Paraguay y del mundo en el año 2022 en Corea y Japón.

Brasil también se hizo invencible en su grupo. En el último juego venció a Venezuela después de haber conseguido dos goleadas en sus primeros dos partidos: el 4 a 0 ante Argentina y el 3 a 0 ante Uruguay.

Rivaldo también habló de otro colombiano como Juan Guillermo Cuadrado, que después de muchos rumores continuará en la Juventus con nuevo compañeros como Ángel Di María y Paul Pogba.

“Creo que Cuadrado seguirá siendo una parte importante del equipo italiano como lo ha sido durante todos estos años, porque es un gran jugador, y tras el fichaje de estos dos grandes jugadores el equipo de la Juventus tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón de Italia y hacer una mejor campaña de Champions la próxima temporada”, afirmó el exjugador del Milán.

Este lunes 18 de julio se conoció que Luis Díaz estuvo a punto de ir al Barcelona, club en el que Rivaldo estuvo desde 1997 hasta 2001. Sin embargo, el fair play financiero, aparentemente, no dejó avanzar las negociaciones entre el extremo colombiano del Liverpool y los catalanes.

Robert Lewandowski por 45 millones de euros, Raphinha, Andreas Christensen y Frank Kessié son las caras nuevas en el equipo de Xavi.

“El Barcelona ha estado haciendo un trabajo profesional para reforzar su plantilla en medio de las dificultades y las limitaciones financieras, por lo que hay que felicitar al club y a Xavi por la forma en que han estado reorganizando la plantilla para que el Barcelona vuelva a luchar por el título de la Champions española y dar una imagen mucho mejor en la Champions que en temporadas anteriores”, cerró Rivaldo.