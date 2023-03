Salah y la marca que lo metió en la historia del Liverpool luego de la goleada 7-0 al Manchester United

La histórica goleada del Liverpool al Manchester United por 7-0 dejó una nueva marca para el delantero egipcio Mohamed Salah, quien aportó dos goles en la abultada victoria de los reds sobre uno de sus más importantes rivales en la Premier League.

El exdelantero de la Roma de Italia se hizo presente en el tanteador a los minutos 66 y 83 y también asistió a sus compañeros para que se hicieran presentes en este histórico resultado.

Los dos goles logrados por el egipcio le permitieron marcar la historia del club y de su carrera profesional, pues se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la Premier League, gracias a los 129 tantos conseguidos desde que fichó con los ‘reds’ en 2017.

Salah se hizo presente en el marcador en dos oportunidades y entregó una asistencia de lujo. Foto: AFP. - Foto: AFP

“Conseguirlo hoy contra el United con este resultado, es increíble. (...) Voy a casa a celebrarlo con la familia, un té de camomila y a dormir”, dijo el delantero egipcio que ha sabido como meterse en el corazón de la hinchada.

Los otros goles del Liverpool fueron conseguidos por el uruguayo Darwin Núñez y el neerlandes Cody Gakpo, en dos oportunidades cada uno, y por el brasileño Roberto Firmino, quien cerró la goleada y firmó la goleada con un tanto con sabor a despedida.

“Todo el mundo tiene que sentirnos, saber que seguimos aquí. Así es como tenemos que ser de ahora en adelante”, dijo Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool.

Firmino anunció que se va del Liverpool

La lesión del colombiano Luis Díaz, de quien aún no se conoce la fecha de regreso a las canchas, no le ha caído muy bien al club, que extraña el aporte del guajiro; sin embargo, esta no es la única noticia que preocupa al equipo de Anfield, del que también han comenzado a circular rumores sobre el movimiento de la plantilla, entre los cuales se ha involucrado al jugador colombiano con el Milan de Italia, como posible moneda de pago para la llegada del delantero Rafael Leão al conjunto de Anfield.

El delantero brasileño habría comunicado su intensión de dejar el club durante un entrenamiento. - Foto: AP

Mientras todo esto sucede, ‘Sky Sports’ de Alemania informó sobre la salida de una de las figuras del equipo a mediados de 2023. Se trata del brasileño Roberto Firmino, quien llegó al Liverpool en 2015 y quien fue clave para la adaptación de Díaz en el equipo.

El delantero tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que habría aprovechado el entrenamiento de este viernes para informarle a su técnico la decisión de partir en busca de otro equipo; Firmino aún no tiene ofertas concretas, pero seguramente no tardará mucho en encontrar un nuevo club.

El brasileño, que venía siendo titular con el cuadro rojo, se fue diluyendo en las últimas temporadas y los movimientos hechos por el equipo de Anfield, que contemplaron la llegada de Díaz y la salida de Mané, fueron afectando, cada vez más, su titularidad.

¿Luis Díaz y Kylian Mbappé juntos en el Milan? Ojo a la reciente confesión del francés

La última semana de febrero y primero de marzo arrancó sumamente movida en el fútbol europeo. A pesar de no presentarse sorpresas mayúsculas en los juegos del fin de semana, los premios The Best ganados por Lionel Messi movieron mucho más que la consagración del argentino. Durante la gala de premiación hubo varios episodios importantes, momentos cumbre entre grandes personalidades y hasta confesiones de cara al futuro.

Kylian Mbappé dio a conocer su amor por el cuadro italiano. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Una que había pasado desapercibida, pero que tomó relevancia en las últimas horas, fue la que, de manera informal, hizo el francés Kylian Mbappé. Allí, mientras al parecer ya salía del recinto donde se había realizado el evento, el atacante del PSG le consultaron por un equipo al cual desearía ir en caso de que la liga italiana se lo propusiera; sin dudarlo, respondió de manera radical: “Si voy a la Serie A, será al AC Milan”.