Sale a la luz primera oferta del Al-Nassr por Luis Díaz: revelan la multimillonaria cifra

Barcelona no tiene el dinero para competir con las expectativas de Liverpool, pero en Al-Nassr eso no es un problema.

Lucho confirma conversaciones

“Yo estoy muy feliz en Liverpool. Siempre lo he manifestado, ellos me han recibido muy bien desde el primer día”, dijo el pasado jueves en rueda de prensa. “Estoy solamente en espera de qué se pueda dar. Si Liverpool nos hace una buena renovación o tengo todavía los años que me quedan con ellos me quedaré feliz y contento ahí”, agregó.