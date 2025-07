Sale a la luz rigurosa decisión con Daniel Ruiz: sentenciaron lo que pasará en Millonarios

Salió a la luz una rigurosa decisión que se tomaría en Millonarios F. C. de Bogotá con el mediocampista ofensivo Daniel Ruiz. Este, tras la salida de Daniel Cataño a Bolívar de Bolivia, llevará la dorsal ‘10′.

“Yo no tengo información al respecto (sobre una posible salida). Acabo de preguntar y me dicen que no. A Daniel #Ruiz, de hecho, le van a dar la camiseta N°10 en #Millonarios para darle más confianza, incluso si llega Yeison Guzmán", sentenció el comunicador deportivo Guillermo Arango, en el programa Saque Largo, de Win Sports.