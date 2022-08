Santa Fe logró agónico triunfo contra Patriotas este sábado en El Campín

Independiente Santa Fe logró este sábado 27 de agosto un agónico triunfo contra Patriotas en un deslucido partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en un partido válido por la novena fecha de la Liga colombiana.

Casi al cierre del encuentro, el equipo capitalino logró el segundo gol que le permitió derrotar al conjunto de Boyacá 2-1.

Aunque Santa Fe tuvo el control del balón, la mayor parte del partido no lograba marcar, por lo que el director técnico uruguayo Alfredo Arias realizó cinco cambios antes del minuto ochenta, pero el equipo no logró mejorar.

Pese las modificaciones, el partido no logró levantar y parecía que el encuentro se iría en tablas, pero al final del encuentro llegaron las anotaciones.

En el minuto 85 Carlos Sánchez del equipo capitalino logró marcar en medio de una mala salida del arquero de Patriotas.

⏱ 85’ ¡GOOOOOOOOOOL de La Roca 🪨!



Golazo de Carlos Sánchez.



Santa Fe 1️⃣-0️⃣ Patriotas#VamosSantaFe🇮🇩 pic.twitter.com/a1jXIbEC30 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 27, 2022

Pero solo seis minutos después, el equipo visitante anotó el empate, a través de un penal. La falta fue revisada por el VAR y el juez del compromiso sancionó la falta cometida por Edwin Herrera.

El jugador, Daniel Rodas, fue el encargado de anotar el gol del empate en el minuto 90.

Ya cuando parecía que el partido terminaría con ese marcador, solo un minuto después llegó el triunfo del equipo cardenal con un gol del jugador uruguayo, Jonathan Barboza, tras un saque de banda y un remate que no pudo controlar el guardameta de Patriotas.

⏱ 90’ ¡GOOOOOOOLAZOOOO del uruguayo 🇺🇾!



Golazo de Jonathan Barboza.



Santa Fe 2️⃣-1️⃣ Patriotas#VamosSantaFe🇮🇩 pic.twitter.com/faCgDoKefy — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 27, 2022

Luego de la victoria, el DT de Santa Fe y el jugador Jonathan Barboza fueron los encargados de ofrecer la tradicional rueda de prensa en la que destacaron el triunfo del equipo rojo de Bogotá.

“No hay nada más lindo que ganar, pero ganar y jugar bien. Este partido se tenía que ganar”, dijo el técnico Alfredo Arias.

Y añadió que “mi equipo y mis jugadores me hicieron sentir orgullosos. Esa fuerza anímica y no rendirse me llena de fe. Me gustaría ver a mi equipo jugar mejor de 3/4 para adelante. Hoy el primer tiempo no nos mostramos ni los ubicamos”.

“Hay que jugar mejor sin ninguna duda. Funcionamos mejor el segundo tiempo. Tuvimos que variar con los cambios. Salida obligada de Aja y Torres también. Aja ya tenía la molestia. En el segundo tiempo fue que la sintió”, señaló el técnico al referirse a los cambios que hizo durante el encuentro.

En relación con la situación de varios de sus jugadores, el entrenador indicó que: “Lizarazo es tremendo jugador. Espero que para el clásico ya pueda estar. Rivera recibió un golpe y luego sintió el tirón. Debe recuperarse pacientemente”.

“La tenencia de pelota y la recuperación tras pérdida si la hemos trabajado y son nuestros mejores números. De 3/4 para adelante no hemos logrado lo que entrenamos”, reconoció.

En la próxima fecha, la de clásicos, Santa Fe enfrentará a Millonarios y Patriotas recibirá en Boyacá a La Equidad.

A propósito del clásico que se jugará la próxima semana contra el líder del torneo y compañero de patio, el técnico de Santa Fe señaló: “Ese partido lo vamos a jugar con el alma. Que sea un gran partido y nos quedemos con los 3 puntos”.

Por su parte, el autor de la anotación del triunfo cardenal Jonathan Barboza dijo que “el gol y los minutos me dan confianza, pero debo seguir trabajando. El día a día es muy importante”.

“El profe sabe que puede contar conmigo en el mediocampo en la posición que sea. Uno trata de mejorar todos los días. Voy a crecer y ayudar al equipo”, enfatizó.