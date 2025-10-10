Independiente Santa Fe tendrá que buscar la clasificación a cuadrangulares sin la ayuda de su portero titular y figura, a raíz de una lesión que cae como balde de agua fría para el cuerpo técnico encabezado por Francisco López.

Si algo le faltaba al conjunto cardenal después de la aplastante eliminación en Copa Betplay a manos del Medellín, era perder a uno de los pilares de la décima estrella.

A través de un comunicado oficial, el departamento médico confirmó las razones por las que Andrés Mosquera Marmolejo no podrá jugar en lo que queda del ‘todos contra todos’.

“Presenta una lesión muscular del gastrocnemio medial de la pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución“, reza el parte publicado en la página oficial de Santa Fe.

Listo el reemplazo de Mosquera Marmolejo

Mosquera Marmolejo no estará disponible desde el partido de este domingo contra Llaneros en El Campín, un duelo directo que es fundamental para acomodarse en el grupo de los ocho.

En su lugar estará el recién llegado Weimar Asprilla, que ha dejado buenas sensaciones entre la hinchada y se lució en las llaves eliminatorias de la Copa Betplay.

Asprilla cargará con la responsabilidad de sustituir a uno de los mejores jugadores de la plantilla, mientras hace la debida recuperación junto al departamento médico.

Aunque Santa Fe no estableció el tiempo de baja para Mosquera Marmolejo, su ausencia podría extenderse por más de un mes dependiendo la gravedad de la lesión.

Si todo transcurre como se espera y Santa Fe logra la clasificación, el arquero antioqueño regresaría justo a tiempo para los cuadrangulares.

Los leones marchan en la séptima posición del campeonato con 20 puntos, aunque tienen un partido menos que la mayoría de rivales directos. Ganarle a Llaneros es fundamental para acercarse a la clasificación, teniendo en cuenta que quedan partidos complicados contra clubes de renombre como Junior, Deportivo Cali, Medellín y Millonarios.

Sin nuevo DT

Independiente Santa Fe ya pasó la página de la eliminación copera y se enfoca en la defensa del cameponato que ganó el pasado 29 de junio.

Tras la salida de Jorge Bava, los cardenales quedaron bajo las órdenes de Francisco López como técnico interino. La llegada de un nuevo DT se está manejando con tranquilidad, pues la confianza está depositada en el proceso que dio resultados en el primer semestre.