Santa Fe toma drástica decisión sobre su nuevo técnico: Carlos Antonio Vélez lo reveló

Independiente Santa Fe no tendrá nuevo técnico antes del partido del domingo contra Fortaleza en Bogotá. El cuadro cardenal ha tomado la decisión de elegir con calma e incluso todavía no ha emprendido negociaciones formales con ninguno de los candidatos.

“Le pregunté ayer al dueño de Santa Fe cómo iba el tema del técnico y me dijo que no había hablado con nadie. O sea que la versión oficial es que Santa Fe no ha hablado con nadie”, informó en su columna de ‘Palabras Mayores’.