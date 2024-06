Santa Fe vs. Bucaramanga: ¿Qué equipo termina de local en la final del fútbol profesional colombiano?

Aunque Dimayor aún no confirma fecha, ni hora de los partidos de ida y vuelta, el primer duelo se llevará a cabo, posiblemente, el sábado 8 de junio en el Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga a las 7:30 de la noche.

Cabe resaltar que los puntos de la final cuentan también en reclasificación. Esta sumatoria entrega dos cupos para la Libertadores y tres para la Sudamericana a aquellos equipos que no hayan sido campeones.

Reclasificación al final de los cuadrangulares semifinales. Los puntos de la final contarán para esta tabla, que al final del año entregar dos cupos para la Libertadores y tres para la Sudamericana a quienes no hayan sido campeones de Liga. pic.twitter.com/GaWZis5OXL

Santa Fe mejoró para los cuadrangulares. En el todos contra todos terminó cuarto en la liga, y para las finales marcó ocho goles y tan solo recibió uno. No perdió ningún partido, de hecho ganó cinco y empató uno.

“Tenemos las ganas de quedar en la historia del club, de seguir adelante, no conformarse nunca donde uno está y siempre poner metas altas. Habíamos hecho un buen torneo, pero no nos quedamos ahí y vamos por más en nuestra forma de ser, de trabajar, y nos sienta bien esta competencia porque es para matar o morir, entonces nos sentimos cómodos en estas instancias. Hay que seguir, no hemos sellado lo que queremos, así que estamos contentos y enseguida estamos pensando en lo que viene, que es lo más importante para este semestre”, indicó Peirano.