Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver en vivo el clásico capitalino 314

Millonarios vs. Unión Magdalena por Liga Betplay 2023-II | Foto: @MillosFCoficial

La titular de los azules tendrá modificaciones por definirse en las próximas horas. “Vamos a mirar, lo de Maca no es lesión. A Cataño no le alcanza. Miraremos posibilidades. Este equipo se adaptó al 4-2-3-1 y no tanto al 4-3-3″, dijo Alberto Gamero.