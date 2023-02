Santiago Arias relanzará su carrera vistiendo los colores del FC Cincinnati: así fue su presentación

Con 31 años, el bogotano Santiago Arias tendrá la oportunidad de que su carrera deportiva tenga una nueva oportunidad en el fútbol, en la que dio grandes espectáculos con la Selección Colombia y los equipos de los que hizo parte entre los que se destacan el Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, entre otros.

Desde hace varias semanas se venían manejando múltiples versiones sobre equipos que, al parecer, lo pretendía para este 2023, no obstante verlo entrenando con un conjunto de la MLS alertó sobre la posibilidad de que al final esta fuera su casa para relanzarse en el balompié profesional. El equipo que al fin lo sedujo y se terminó llevando su experiencia fue el FC Cincinnati de los Estados Unidos.

En un extenso comunicado oficial difundido en su página web, el cuadro estadounidense publicó las primeras palabras de Chris Albright, gerente general de FC Cincinnati quien se mostró muy conforme por lograr tener al lateral derecho en las filas de este equipo: “Santi aporta una enorme cantidad de experiencia y capacidad a FC Cincinnati”, además fue bastante benévolo con la familia del jugador a la cual también dedicó unas palabras: “Sus instintos defensivos, su carácter y su calidad general son una adición bienvenida al grupo y me gustaría darles la bienvenida a él y a su familia a Cincinnati”.

Sobre el vínculo contractual que lograron firmar, el cuadro de la MLS confirmó que “FC Cincinnati firma a Santiago Arias con un contrato hasta la temporada 2023, con una opción para 2024, el 9 de febrero de 2023″, brindándole así la posibilidad de encontrar regularidad en busca del objetivo por volver a hacer presencia masiva con la Tricolor en el proceso de Néstor Lorenzo.

Santiago Arias en sesión de entrenamiento con el FC Cincinnati. - Foto: @FcHorsey

Durante los días de las especulaciones, se llegó a decir que hasta Millonarios era una de las posibilidades para el jugador, pero con el pasar de los días se demostró que la trayectoria del jugador aún le daban para seguir vigente en el exterior. A la par de esto, del lateral derecho también se supo que tuvo propuestas de Independiente de Avellaneda y del Estrella Roja de Serbia. Además, de que también había un club en España que lo tenía en carpeta al colombiano.

Vale la pena recordar que el lateral derecho estaba sin equipo desde el fin de su préstamo con el Granada a mediados de 2022, aun siendo parte del Atlético de Madrid con quien mantenía contrato, sin embargo, al presentarse a los ‘colchoneros’ recibió la noticia de no ser tenido en cuenta por Diego Simeone y acordó la rescisión de su contrato, esperando que alguna opción apareciera en el panorama.

El pasado mes de agosto, desde España confirmaron el término de la vinculación de Arias con Atlético de Madrid. “El colombiano Santiago Arias ya no pertenece al Atlético de Madrid. Se rescindió su contrato hace unos días y a partir de ahora el defensa cafetero tiene condición de agente libre”, publicó el periodista español Rubén Uria, sumándose a las versiones que apuntaban al divorcio entre Arias y el Atleti.

Cabe recordar que Arias se mantuvo intermitente en su carrera tras una lesión grave en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que lo alejó casi por 10 meses, sin embargo, luego de las intervenciones médicas reapareció en Bayer Leverkusen de Alemania donde no tuvo éxito. Posteriormente, Santi volvió a Madrid y allí recibió la oportunidad de ir al Granada junto a Carlos Bacca y Luis Suárez. No obstante, no tuvo el rendimiento esperado, sumado a que el conjunto nazarí descendió y tomó la decisión de no prolongar la continuidad de ninguno de los tres colombianos.