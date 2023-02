Sin haber jugado, la Selección Colombia se clasifica al Mundial Sub 20; Ecuador y Venezuela le dieron una mano

Este jueves -9 de febrero- el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 abrió el telón de la cuarta jornada, la cual era decisiva para las aspiraciones de varias selecciones de cara a conseguir un cupo al Mundial de Indonesia que se desarrollará en los meses de mayo y junio.

Bajo este panorama, la Selección Colombia, la cual he venido creciendo en los últimos juegos, necesitaba en esta jornada al menos un punto para avanzar a la cita orbital. Las cuentas estaban claras sobre el papel. Sin embargo, había un miedo de no poder conseguir el objetivo debido a resultados ajenos a los conseguidos por el onceno cafetero.

El escenario pintaba así: en caso de que la Tricolor perdiera sus compromisos restantes y que Venezuela y Paraguay lograran seis puntos, Colombia quedaría por fuera del Mundial. Desde luego era un escenario complicado pero matemáticamente posible.

Jugadores de Colombia celebrando la victoria ante Ecuador. - Foto: AFP

Colombia al Mundial

No obstante, con el desarrollo de la jornada en este jueves, la Tricolor, sin haber jugado un solo minuto, logró el tiquete al Mundial de Indonesia, luego de que Ecuador y Venezuela, igualaran a un gol en duelo que abrió la fecha en el estadio Metropolitano de Techo.

Venezuela arrancó ganando el duelo con gol de Alcocer sobre el minuto 3, sin embargo, Ecuador reaccionó e igualó el duelo con gol de Douglas Zambrano sobre el último minuto.

Dicho resultado le da la clasificación automática a Colombia, que ahora se enfocará en ganar el título del Sudamericano Sub 20, algo que ya ocurrió en el año 2013.

Así va la tabla de posiciones

Brasil - 9 puntos

Uruguay - 9 puntos

Colombia - 6 puntos

Venezuela - 2 puntos

Paraguay - 1 punto

Ecuador - 1 punto

*Cabe anotar que de este hexagonal final, cuatro selecciones avanzan al Mundial de Indonesia.

Gustavo Puerta, autor del tercer tanto de la Selección Colombia ante Paraguay. - Foto: AFP

Programación del Sudamericano Sub-20

Fecha 4 - Jueves 9 de febrero

Ecuador 1-1 Venezuela (Techo): 3:00 p. m.

Uruguay vs. Paraguay (Techo): 5:30 p. m.

Colombia vs. Brasil (El Campín): 8:00 p. m.

Fecha 5 - Domingo 12 de febrero

Ecuador vs. Paraguay (Techo): hora por confirmar

Brasil vs. Uruguay (El Campín): hora por confirmar

Venezuela vs. Colombia (El Campín): hora por confirmar

En busca del título: primera prueba, Brasil

La Selección Colombia Sub-20 vuelve al ruedo -este jueves- para su penúltimo partido en el Sudamericano. Después de dos victorias consecutivas ante Paraguay y Ecuador, los dirigidos por Héctor Cárdenas tienen la gran posibilidad de clasificar al Mundial de Indonesia si consiguen un resultado positivo frente a Brasil, gran favorita al título.

La victoria es lo que está en la mente de la Tricolor, pues también les permitiría seguir en carrera por ser campeón, sin embargo, necesitan una ayuda extra de Paraguay frente a Uruguay, la otra selección que ha firmado un hexagonal perfecto hasta ahora.

Bréiner Castillo, asistente de Cárdenas, habló en la previa al partido ante la canarinha y expuso la ilusión del plantel por vencer al rival que ya enfrentaron en la primera ronda, con empate 1-1 gracias al golazo de Gustavo Puerta de volea y el posterior empate de Andrey con un remate de cabeza en solitario.

Gustavo Puerta celebrando su gol frente a Brasil - Foto: CONMEBOL

“El amor para un país, ganarse ese reconocimiento ha sido fundamental, hoy estamos en ese camino, pensamos primero en eso de estar en el Mundial, aún queda un paso, ya después iremos por el sueño grande, esperamos que se pueda dar todo lo que nos lleve al sueño del día domingo, estamos pensando en esos tres puntos”, dijo abiertamente.

Colombia es el único equipo que ha logrado sacarle puntos a Brasil en este torneo, razón de sobra para ilusionarse con un triunfo. “Todavía estamos pensando en el once que irá a campo, no está definido, estamos viendo lo que es Brasil, lo que han hecho en Bogotá, cuando se defina no habrá nada que lo pare, iremos en búsqueda de los tres puntos, sin importar lo que pase más temprano”, declaró.

Si Uruguay vence a Paraguay en el duelo que abrirá la acción en el Estadio ‘El Campín’, al combinado nacional se le extinguirán prácticamente las opciones de salir campeón, pues necesitaría vencer a Brasil y que la verdeamarela, a su vez, le gane a los charrúas el domingo.