Santiago Buitrago no tenía permiso para ir por la etapa 17; lo confesó luego de ganar

Se terminó la espera. Colombia ya tiene un ganador de etapa en el Giro de Italia 2022 y es Santiago Buitrago, esto tras un furioso ataque en el tercer puerto de montaña de la decimoséptima fracción que desde la previa era vista como una nueva oportunidad para que la fuga triunfara.

A falta de 12 kilómetros, el colombiano del Bahrain Victorious salió en busca de cazar a los dos ciclistas que para ese momento dominaban la carrera. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) fue el primero en caer ante la endemoniada cadencia de Buitrago camino a coronar el Monte Rovere.

Santiago siguió derecho sin dejar el rastro y aceleró cuando empezó a ver que Gijs Leemreize flaqueaba en cabeza de carrera. A falta de 8,3 kilómetros cazó a su último rival y coronó primero el ascenso de primera categoría antes de lanzarse calle abajo camino a la meta en Lavarone. Primero fueron 12 segundos, luego 20 y antes de celebrar ya superaba los 34 segundos con los que superó al ciclista del Jumbo-Visma.

El bogotano levantó las manos al cielo y celebró la victoria número 32 en la historia de Colombia en el Giro, convirtiéndose además en el escarabajo más joven, con solo 22 años, en conseguir una etapa de la corsa rosa. Tal era la emoción que Buitrago no sintió el gran esfuerzo que hizo hasta llegar a la meta cuando se desplomó mientras abrazaba a los miembros del staff del Bahrain.

Santiago Buitrago celebra al cruzar la meta de la etapa 17 - Foto: REUTERS

Dedicatoria especial

Un poco más calmado acudió a la entrevista con los medios oficiales de la carrera. “Mi primera victoria en el Giro de Italia, en mi primer Giro. Gracias al equipo que cree en mí, a mi familia, a mi novia, a todos los que creen en mí después de estos 17 días de competencia”, dijo respondiendo en español.

“Muy contento”, dijo Buitrago mientras se le dibujaba una tímida sonrisa que contrastaba con un cuerpo desgastado después de sobrevivir a una caída en el descenso, a los ataques de Van der Poel y a esa furiosa escalada que finalmente le dio la oportunidad de celebrar.

Aunque formó parte de la escapada desde los primeros pedalazos en Ponte di Legno, la estrategia del Bahrain no estaba encaminada a que intentara la victoria, sino sirviera como puente en caso que Mikel Landa lo necesitara. “Cabeza fría en la última subida. Me vi con piernas, le pregunté al director si podía probar y me fui para arriba”, confesó.

“Me emocioné cuando ya les tenía”, dijo Buitrago al respecto de esa motivación extra cuando vio que su ataque estaba surtiendo efecto y la etapa era incluso más posible que la del domingo, en la que terminó segundo detrás de Giulio Ciccone. “Sabía que tenía que coronar solo para poder llegar a meta con buen tiempo”, añadió.

Gracias a ese triunfo, el bogotano de 22 años entra al selecto grupo de ganadores en el Giro, donde se encuentran grandes glorias como ‘Cochise’ Rodríguez, Lucho Herrera, Nairo Quintana e incluso Esteban Chaves, el creador de la fundación donde Santiago Buitrago dio sus primeros golpes de pedal como profesional.

“Prefiero ir con calma, quiero disfrutar de esta victoria. Ya mejores cosas vendrán”, respondió cuando el presentador le preguntó si el próximo objetivo era la maglia rosa en el futuro. Aparte de la alegría por subir al podio y festejar con su equipo, Buitrago también se consolidó este miércoles como el mejor colombiano de la clasificación general, subiendo a la casilla 14 a 20′05′' de Richard Carapaz.

El objetivo individual ya está cumplido, pero la tarea no se detiene. Ahora tendrá que trabajar mano a mano con Mikel Landa para dejarlo en el podio y aspirar a un ataque definitivo por el liderato del Giro.