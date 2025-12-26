Deportes

São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

En medio del ruido, que coloca a James Rodríguez nuevamente en São Paulo, apareció otro equipo, de otro país, detrás del 10 de la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de diciembre de 2025, 11:15 p. m.
James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.
James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

El reloj corre y la necesidad de conseguir equipo, para James Rodríguez, se hace cada vez más grande. En este cierre del 2025, la prensa internacional vincula al crack de la Selección Colombia para llegar a varios equipos, incluido São Paulo, pero parece que hay otro en carrera.

Y es que la MLS de Estados Unidos vuelve a sonar como posible destino para James Rodríguez, siendo así un salvavidas en su apuro por encontrar club. Este 26 de diciembre de 2025, dieron detalles de la posible llegada del volante al Columbus Crew.

“Columbus Crew es el equipo más cercano para contratar a James Rodríguez”

Así lo reveló El Vbar Caracol en su cuenta de X. Entonces, Columbus Crew sería un posible destino para James Rodríguez, club en el que el 10 de la Selección Colombia podría sumar minutos de cara al Mundial 2026.

“Desde Estados Unidos se informa que Columbus Crew es el equipo que está más cercano para contratar a James Rodríguez”, reveló el medio referenciado.

Deportes

Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

Deportes

River Plate ofertó 1.5 millones de dólares por un colombiano, pero su club los rechazó: “Insuficiente”

Deportes

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Deportes

El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

Deportes

La portada en Argentina que confirma a Marino Hinestroza en Boca Juniors: “Es colombiano, todo un personaje”

Deportes

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

Deportes

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Deportes

Prensa brasileña se pronunció sobre el regreso de James Rodríguez a São Paulo: contaron la verdad

Deportes

El valor que pagarían por James Rodríguez en su nuevo destino: el 10 estaría cerca de “sellar su fichaje”

Deportes

Prensa mexicana filtra posible regreso de James Rodríguez a club donde ya jugó: fue borrado y hay dudas

James no tiene equipo desde que Club León dejó de competir en la Liga de México. Ahí empezó la búsqueda por un lugar donde el ritmo y la continuidad sean primordiales. ¿Un plus de la MLS? Que Estados Unidos será una de las sedes del Mundial; de hecho, Colombia jugará ante Portugal la tercera fecha del grupo K en Miami.

¿Qué otros colombianos han pasado por Columbus Crew?

Hay dos nombres cafeteros que destacan por su paso en el Columbus Crew: Juan Camilo Cucho Hernández, a quien la afición del equipo estadounidense quiere mucho, y Marino Hinestroza, hoy de Atlético Nacional y con medio pie en Boca Juniors. Ambos prestan sus servicios a la Selección Colombia.

El pereirano es gran figura en la MLS
Juan Camilo Cucho Hernández cuando jugaba en el Columbus Crew de la MLS. Foto: Prensa Columbus Crew

Es decir que se trata de una institución que sabe muy bien de colombianos, con dos fichas habilidosas y goleadoras que pasaron por su plantilla. James, además, cuenta con una gran experiencia que le permite aportar calidad y jerarquía al plantel, en caso de darse su llegada.

¿Qué tan cierto es el interés de São Paulo en James Rodríguez?

Fue la prensa mexicana la que mencionó un posible regreso de James Rodríguez a São Paulo, donde ya jugó y de donde se marchó en 2024. Sin embargo, parece que el Tricolor Paulista no haría grandes fichajes próximamente, o al menos así lo detalla globo esporte.

El São Paulo, una vez más, no realizará grandes inversiones en el próximo mercado de fichajes, que se extiende de enero a marzo. La tendencia es que el Tricolor buscará jugadores con el mismo perfil que el primer fichaje anunciado, el mediocampista Danielzinho”, afirma el medio referenciado.

Imagen de James Rodríguez cuando aún jugaba para São Paulo.
Imagen de James Rodríguez cuando aún jugaba para São Paulo. Foto: Getty Images

Así las cosas, que James regrese al equipo brasileño parece complicado. Las próximas horas serán claves.

Mas de Deportes

Jugadores de Atlético Nacional en una tanda de penaltis contra el Bucaramanga.

Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.

River Plate ofertó 1.5 millones de dólares por un colombiano, pero su club los rechazó: “Insuficiente”

Travis Kelce en el partido de Navidad 2025

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Tigre vs. Racing.

El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.

São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).

La portada en Argentina que confirma a Marino Hinestroza en Boca Juniors: “Es colombiano, todo un personaje”

Marruecos vs. Malí.

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

La tabla en Premier League se mueve tras el Manchester United vs. Newcastle en Boxing Day.

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional sus posibles destinos

Revelan estado real del negocio entre Luis Muriel y Junior: en Barranquilla sacan todo a la luz

Millonarios sacaría más de cinco jugadores del plantel para 2026

Sale listado de jugadores de los que se quiere liberar Millonarios para 2026: más de cinco

Noticias Destacadas