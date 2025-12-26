São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

El reloj corre y la necesidad de conseguir equipo, para James Rodríguez, se hace cada vez más grande. En este cierre del 2025, la prensa internacional vincula al crack de la Selección Colombia para llegar a varios equipos, incluido São Paulo, pero parece que hay otro en carrera.

Y es que la MLS de Estados Unidos vuelve a sonar como posible destino para James Rodríguez, siendo así un salvavidas en su apuro por encontrar club. Este 26 de diciembre de 2025, dieron detalles de la posible llegada del volante al Columbus Crew.

“Columbus Crew es el equipo más cercano para contratar a James Rodríguez”

Así lo reveló El Vbar Caracol en su cuenta de X. Entonces, Columbus Crew sería un posible destino para James Rodríguez, club en el que el 10 de la Selección Colombia podría sumar minutos de cara al Mundial 2026.

“Desde Estados Unidos se informa que Columbus Crew es el equipo que está más cercano para contratar a James Rodríguez”, reveló el medio referenciado.

James no tiene equipo desde que Club León dejó de competir en la Liga de México. Ahí empezó la búsqueda por un lugar donde el ritmo y la continuidad sean primordiales. ¿Un plus de la MLS? Que Estados Unidos será una de las sedes del Mundial; de hecho, Colombia jugará ante Portugal la tercera fecha del grupo K en Miami.

¿Qué otros colombianos han pasado por Columbus Crew?

Hay dos nombres cafeteros que destacan por su paso en el Columbus Crew: Juan Camilo Cucho Hernández, a quien la afición del equipo estadounidense quiere mucho, y Marino Hinestroza, hoy de Atlético Nacional y con medio pie en Boca Juniors. Ambos prestan sus servicios a la Selección Colombia.

Juan Camilo Cucho Hernández cuando jugaba en el Columbus Crew de la MLS. Foto: Prensa Columbus Crew

Es decir que se trata de una institución que sabe muy bien de colombianos, con dos fichas habilidosas y goleadoras que pasaron por su plantilla. James, además, cuenta con una gran experiencia que le permite aportar calidad y jerarquía al plantel, en caso de darse su llegada.

¿Qué tan cierto es el interés de São Paulo en James Rodríguez?

Fue la prensa mexicana la que mencionó un posible regreso de James Rodríguez a São Paulo, donde ya jugó y de donde se marchó en 2024. Sin embargo, parece que el Tricolor Paulista no haría grandes fichajes próximamente, o al menos así lo detalla globo esporte.

“El São Paulo, una vez más, no realizará grandes inversiones en el próximo mercado de fichajes, que se extiende de enero a marzo. La tendencia es que el Tricolor buscará jugadores con el mismo perfil que el primer fichaje anunciado, el mediocampista Danielzinho”, afirma el medio referenciado.

Imagen de James Rodríguez cuando aún jugaba para São Paulo. Foto: Getty Images

Así las cosas, que James regrese al equipo brasileño parece complicado. Las próximas horas serán claves.